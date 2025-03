Hatte tolle Zeit: Mindy Kaling reagiert auf Kritik an Herzogin Meghans Netflix-Serie

Die Komikerin und Schauspielerin Mindy Kaling (45) hat sich zu den Reaktionen auf ihren Auftritt in Herzogin Meghans (43) neuer Netflix-Show "With Love, Meghan" geäußert. In der Sendung "The View" sprach sie laut britischer "Daily Mail" auch über die zahlreichen Kommentare, die ein bestimmter Moment zwischen ihr und der Herzogin von Sussex ausgelöst hatte.

Mindy Kaling schwärmt von Dreharbeiten mit Meghan

"Ich hatte eine wirklich tolle Zeit", erklärte die 45-Jährige zunächst über ihre Teilnahme an der Lifestyle-Show, in der die beiden Rezepte und Basteltipps mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilten. "Allerdings habe ich bemerkt, dass immer, wenn ich etwas mit Meghan mache, es sofort zu großen Schlagzeilen kommt", fügte Kaling hinzu.

Meghan musste für "With Love, Meghan" viel Kritik einstecken. Der Serie wird mangelnde Authentizität und Originalität vorgeworfen. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) soll Kochrezepte von anderen Websites geklaut haben und eckte zudem mit einer Aussage zu ihrem Nachnamen an, in der auch Kaling involviert war. Der vieldiskutierte Moment ereignete sich in der zweiten Episode der Serie mit dem Titel "Welcome to the Party".

Darin bereiteten Mindy Kaling und Meghan gemeinsam Sandwiches zu. Als Kaling sagte: "Die Leute würden es nicht glauben, dass Meghan Markle bei Jack in the Box gegessen hat", korrigierte die Ehefrau von Prinz Harry sie sofort: "Es ist so lustig, dass du immer Meghan Markle sagst. Du weißt, dass ich jetzt Sussex bin. Wenn man Kinder hat, will man seinen Namen einfach mit seinen Kindern teilen. Das ist unser Familienname." In den sozialen Medien wurde Meghan dafür gerügt. Eine X-Userin merkte dazu an: "Ihr Name ist nicht Meghan Sussex. Ihr Name ist eigentlich Rachel Mountbatten-Windsor. Sussex ist eine Grafschaft in England und Teil eines Höflichkeitstitels - nicht ihr Nachname. [...] Sie hat gerade gezeigt, wie unwissend sie in Bezug auf die Protokolle und Gebräuche der Familie ist, in die sie eingeheiratet hat."

Mindy Kaling sprach darüber, wie die sozialen Medien, insbesondere TikTok, den Moment der Namenskorrektur auseinandergenommen haben. "Die Leute zoomen auf mein Gesicht und sagen: 'Schau dir diese Emotion an, die du gefühlt hast' - dabei kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, weil wir das vor etwa neun Monaten gedreht haben", erklärte die Schauspielerin, die am Ende betont: "Ich habe meine Zeit mit Meghan geliebt. Aber es war wirklich faszinierend, die Reaktionen zu sehen."

Jemand, der Meghans Namenswunsch bereits nachgekommen ist, ist Drew Barrymore (50). In ihrer "Drew Barrymore Show", in der Meghan als Gast zu sehen war, nannte die Moderatorin sie "Meghan Sussex". Die beiden sprachen in der Talkshow unter anderem über Prinz Harry, den Barrymore laut eigener Aussage "schon immer sehr geliebt" hat. "Er hat außergewöhnliche Dinge durchgemacht", erklärt die Schauspielerin, die "eine gewisse Rebellion" zu schätzen wisse, weil sie auch solch eine Seite an sich habe. Da konnte Meghan nur beipflichten: "Ich habe großes Glück. Ich bin mit dem witzigsten, süßesten und charmantesten Menschen verheiratet... und er ist ein toller Vater."