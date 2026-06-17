Hatte sich schuldig bekannt: Rapper Mystikal wegen Vergewaltigung zu 20 Jahren Haft verurteilt

Der US-Rapper Mystikal ist in Louisiana wegen Vergewaltigung zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 55-Jährige hatte sich zuvor schuldig bekannt.
Der US-Rapper Mystikal (55) ist wegen Vergewaltigung zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht im US-Bundesstaat Louisiana verkündete das Urteil am Dienstag gegen den Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Tyler heißt. Das berichten der Sender WBRZ und das Portal "Louisiana First News" übereinstimmend. Eine Bewährung ist demnach ausgeschlossen, die bereits verbüßte Untersuchungshaft wird angerechnet.