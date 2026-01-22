Hatte es mit Donald Trump zu tun?: Deshalb zog Regisseur James Cameron mit seiner Familie nach Neuseeland

James Cameron lebt seit 2020 in Neuseeland. In einem Podcast-Interview verriet der "Titanic"-Regisseur nun die wahren Gründe für seinen Umzug - und übte dabei scharfe Kritik an seiner alten Heimat.
Zwar nennt er ihn nicht beim Namen. Dennoch hatte offenbar der aktuelle US-Präsident Donald Trump (79) letztendlich großen Anteil daran, dass James Cameron (71) 2020 mit seiner Familie aus den USA nach Neuseeland zog. In einem Teaser-Clip für die kommende Folge des Podcasts "In Depth with Graham Besinger", die am 24. Januar ausgestrahlt wird, erklärte der "Titanic"-Regisseur seine Beweggründe - und fand dabei deutliche Worte für seine alte Heimat.