Emma Watson sorgt bei der Paris Fashion Week für Aufsehen: An ihrer linken Hand blitzte ein auffallend großer Ring. Hat sich die Schauspielerin mit Freund Kieran verlobt?

Emma Watsons (35) Auftritt bei der Paris Fashion Week sorgt für großes Aufsehen. Unter anderem die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" schürt Spekulationen über eine mögliche Verlobung, nachdem der "Harry Potter"-Star mit einem auffälligen Ring an der linken Hand gesichtet wurde. Der Ring im Vintage-Stil zeichnet sich durch einen großen Diamanten aus. Watson besuchte die Miu Miu-Show und trug dabei einen braunen Mantel, den sie mit einem hellen Kleid kombinierte.

Watson soll Berichten zufolge angeblich seit mehr als einem Jahr mit ihrem Freund Kieran zusammen sein. Die Schauspielerin soll ihren Partner im Rahmen eines Teilzeitstudiums an der Universität Oxford kennengelernt haben.

Emma Watson hat Hochzeit nicht ausgeschlossen

Erst vor kurzem äußerte sich Watson über das Thema Heirat, als sie bei Jay Shettys (38) Podcast "On Purpose" zu Gast war. Sie sprach unter anderem über den gesellschaftlichen Druck, der diesbezüglich oft ausgeübt werde. Gleichzeitig erzählte sie, dass sie gegenüber einer Ehe offen sei. "Ich hoffe, dass es mir passiert, aber ich habe nicht das Gefühl, einen Anspruch darauf zu haben", erklärte die Schauspielerin. "Es wird entweder Teil meiner Aufgabe und meines Schicksals hier auf der Welt sein oder eben nicht."

Im Podcast von Shetty sprach die Schauspielerin auch über ihre komplizierte Beziehung zu "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling (60). Trotz wiederholter transfeindlicher Aussagen Rowlings erklärte Watson, dass sie die Schriftstellerin niemals canceln könnte. Watson, die sich für Trans-Rechte eingesetzt hatte, stellte bezüglich Rowling fest: "Ich kann sie lieben, ich kann wissen, dass sie mich geliebt hat und ich kann ihr dankbar sein", dass sie durch Rowlings Buchreihe die "in der Geschichte der englischen Literatur so gut wie einmalige" Gelegenheit erhalten habe, eine Figur wie Hermine Granger zu spielen.

Rowling antwortete auf die Aussagen von Watson und warf ihr Unwissenheit vor. Die 35-Jährige habe keine Ahnung vom echten Leben.