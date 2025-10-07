Emma Watson sorgt bei der Paris Fashion Week für Aufsehen: An ihrer linken Hand blitzte ein auffallend großer Ring. Hat sich die Schauspielerin mit Freund Kieran verlobt?
Emma Watsons (35) Auftritt bei der Paris Fashion Week sorgt für großes Aufsehen. Unter anderem die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" schürt Spekulationen über eine mögliche Verlobung, nachdem der "Harry Potter"-Star mit einem auffälligen Ring an der linken Hand gesichtet wurde. Der Ring im Vintage-Stil zeichnet sich durch einen großen Diamanten aus. Watson besuchte die Miu Miu-Show und trug dabei einen braunen Mantel, den sie mit einem hellen Kleid kombinierte.