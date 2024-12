1 Die Geburt Jesu: Druck von Gustave Doré (1832-1883). Foto: Imago//GRANGER Historical Picture Archive

Knapp 2,3 Milliarden Menschen gehören der größten Weltreligion an, die auf das Leben und die Lehre Jesus von Nazareth zurückgeht. Wer war dieser Mann, der vor mehr 2000 Jahren in Judäa lebte. Und hat es ihn überhaupt gegeben?











Link kopiert



„Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus.“ Mit dieser Formel des Großen Glaubensbekenntnisses ist alles gesagt: Das Christentum ist der Glaube an die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, an seine Verkündigung und an die Gemeinschaft der Kirche.