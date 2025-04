Hat Haley Joel Osment betrunken randaliert?: The Sixth Sense-Star wurde festgenommen

Schauspieler Haley Joel Osment (37) hat offenbar Ärger mit dem Gesetz. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, wurde der ehemalige Kinderstar am 8. April und somit nur zwei Tage vor seinem 37. Geburtstag im kalifornischen Skiresort Mammoth Mountain festgenommen. Kurz vor 14 Uhr soll die Polizei einen Anruf erhalten haben, in dem von einer mutmaßlich alkoholisierten Person im Skigebiet die Rede war.

Nach Angaben des Portals wurde der durch Filme wie "The Sixth Sense" und "A.I." bekannt gewordene Schauspieler wegen öffentlicher Trunkenheit und des Besitzes einer offenbar verschreibungspflichtigen Droge festgenommen. Die Substanz sei zur genauen Bestimmung in ein Labor geschickt worden.

Droht eine Anklage?

Osment wurde laut des Berichts zwar kurz nach seiner Festnahme wieder freigelassen. Aktuell entscheide die Staatsanwaltschaft von Mono County aber, ob sie Anklage gegen den Schauspieler erheben wird.

Wie Quellen dem Portal mitteilten, durchlebe der Schauspieler momentan eine schwierige Phase. Wie viele andere Menschen habe er bei den Waldbränden in Altadena sein Hab und Gut verloren und kämpfe mit Versicherungsproblemen. Er soll kürzlich ein neues Haus gefunden haben, doch seine Versicherung habe bislang seinen Anspruch auf finanzielle Entschädigung abgelehnt.

Nicht der erste Alkohol-Vorfall

Für den 37-Jährigen ist es nicht die erste Festnahme im Zusammenhang mit Alkohol. 2006 erlitt Osment Schulter- und Rippenverletzungen, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit seinem Auto gebaut hatte. Er bekannte sich damals schuldig und wurde zu drei Jahren Bewährung, 60 Stunden Alkohol-Rehabilitation, sechsmonatiger Teilnahme an AA-Treffen sowie einer Geldstrafe von 1.500 US-Dollar verurteilt.

Haley Joel Osment wurde durch seine Rolle als kleiner Junge, der tote Menschen sehen kann, in M. Night Shyamalans Thriller "The Sixth Sense" weltberühmt. Für seine Darstellung erhielt er mit nur elf Jahren eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. In den folgenden Jahren war er in Filmen wie Steven Spielbergs "A.I. - Künstliche Intelligenz" zu sehen.

Nach seiner Karriere als Kinderstar trat er als Erwachsener in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen auf, darunter "Entourage", "The Boys", "The Kominsky Method" und "Future Man". Zuletzt war er in Projekten wie "What We Do in the Shadows" zu sehen.