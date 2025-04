Hat es bei Dreharbeiten gefunkt?: Was läuft da zwischen Zoë Kravitz und Austin Butler?

Was läuft da zwischen Zoë Kravitz und Austin Butler?

1 Mehr als nur Kollegen? Zoë Kravitz und Austin Butler. Foto: SIPA USA/Anthony Behar / Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

Bahnt sich hier ein neues Traumpaar an? Zoë Kravitz und Austin Butler sollen sich bei gemeinsamen Dreharbeiten angeblich näher gekommen sein. "Die Chemie zwischen ihnen stimmt auch abseits der Kameras", verriet eine Quelle.











Am Set ihres gemeinsamen Films "Caught Stealing" wurden Austin Butler (33) und Zoë Kravitz (36) schon beim Knutschen erwischt - allerdings rein dienstlich. Doch die beiden Schauspieler sollen sich auch privat näher gekommen sein. Das behauptet zumindest "The Sun". "Austin und Zoë haben in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht", verriet eine anonyme Quelle der Zeitung.