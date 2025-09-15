Hat er Geheimnisse ausgeplaudert?: Prinz Harry über seine Memoiren: Mein Gewissen ist rein

In einem aktuellen Interview spricht Prinz Harry über die Geheimnisse, die er über seine Familie im Buch "Reserve" verraten hat. Seiner Meinung nach habe er weiterhin ein reines Gewissen: "Ich habe keine schmutzige Wäsche gewaschen."
Prinz Harry (41) verteidigt die privaten Details über die britische Königsfamilie, die er in seinem Buch "Reserve" preisgab. "Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen habe", so Harry in einem aktuellen Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian".