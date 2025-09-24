Hat er Alexandra Grant geheiratet?: Keanu Reeves: Seine Sprecherin dementiert sämtliche Hochzeitsgerüchte

Seit Tag kursieren Gerüchte rund um Keanu Reeves. Der Schauspieler soll angeblich seine langjährige Freundin Alexandra Grant geheiratet haben. Nun hat die Pressesprecherin von Reeves alle Gerüchte dementiert.
Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche um Keanu Reeves (61). Er soll angeblich seine Freundin Alexandra Grant (52) geheiratet haben, berichtetet zahlreiche Medien basierend auf Spekulationen. Nun hat sich seine Pressesprecherin gemeldet und die Meldungen mit deutlichen Worten dementiert. Sie hat "E! News" verraten: "Das ist nicht wahr. Sie sind nicht verheiratet."