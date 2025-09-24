Hat er Alexandra Grant geheiratet?: Keanu Reeves: Seine Sprecherin dementiert sämtliche Hochzeitsgerüchte

Seit Tag kursieren Gerüchte rund um Keanu Reeves. Der Schauspieler soll angeblich seine langjährige Freundin Alexandra Grant geheiratet haben. Nun hat die Pressesprecherin von Reeves alle Gerüchte dementiert.

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche um Keanu Reeves (61). Er soll angeblich seine Freundin Alexandra Grant (52) geheiratet haben, berichtetet zahlreiche Medien basierend auf Spekulationen. Nun hat sich seine Pressesprecherin gemeldet und die Meldungen mit deutlichen Worten dementiert. Sie hat "E! News" verraten: "Das ist nicht wahr. Sie sind nicht verheiratet."

Reeves und Grant sind seit Jahren ein Paar, halten ihre Beziehung aber weitestgehend privat. Doch am 3. September hatte sich Grant auf Instagram gemeldet und Reeves' 61. Geburtstag gefeiert. Neben einem Bild von einem herzförmigen Kuchen mit seinem Namen darauf, schrieb sie in der Caption: "An Keanu - Ich bin so dankbar für deine Liebe und Partnerschaft."

Aus Arbeit wurde Liebe

Reeves und Grant haben sich 2009 auf einer Dinner-Party kennengelernt. Zu Beginn arbeiteten sie gemeinsam an zwei Kunstbüchern. Erst mit der Zeit entwickelte sich eine Beziehung zwischen den beiden. Im Juni 2019 zeigten sie sich zum ersten Mal öffentlich auf einer Fashion-Show in Malibu. Einige Monate später besuchten sie gemeinsam die LACMA Art + Film Gala und erregten zum ersten Mal das Aufsehen der Öffentlichkeit.

Grant hätte nie gedacht, dass dieser Auftritt der beiden viral gehen würde. "Jede Person, die ich kannte, hat mich nach dem Auftritt angerufen. Ich fand das faszinierend", so Grant gegenüber der "Vogue" im März 2020.

Mehrere gemeinsame Red-Carpet-Auftritte

Seitdem haben sich Reeves und Grant öfter auf dem roten Teppich blicken lassen. Zuletzt waren sie auf der Premiere von "Ballerina" (2025) zu sehen. In dem Film schlüpfte Reeves erneut in seine Rolle als John Wick. Ein fünfter Teil der gleichnamigen Filmreihe befindet sich in Entwicklung.