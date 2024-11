Hat die Kultur verändert: Schauspielerin Rashida Jones ehrt verstorbenen Vater Quincy Jones

1 Rashida Jones mit ihrem Vater im Jahr 2018. Foto: PacificCoastNews/INTERTOPICS/ddp

Rashida Jones hat bei Instagram Abschied von ihrem Vater Quincy Jones genommen. In ihrem rührenden Beitrag bezeichnet sie den verstorbenen Musikproduzenten als "Ikone" und "Genie" und spricht über sein Vermächtnis.











Quincy Jones (1933-2024) ist am 3. November 2024 im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause in Bel Air gestorben. Viele prominente Menschen aus dem Showbusiness hatten sich in den vergangenen Tagen mit teils rührenden Worten von dem Musikproduzenten und Komponisten verabschiedet. Jetzt hat sich auch seine Tochter, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Rashida Jones (48), zu Wort gemeldet. Bei Instagram schreibt sie zu einem gemeinsamen Bild, auf dem sie als Kind mit ihrem Vater zu sehen ist: "Er war ein Gigant. Eine Ikone. Ein Kulturveränderer. Ein Genie."