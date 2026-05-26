Hassparolen in der Stadtbahn: Mann schreit „Sieg Heil“ in der U12 – Staatsschutz ermittelt

Ein Video zeigt einen Mann, der in der Stuttgarter U12 den Hitlergruß zeigt und Parolen ruft. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung und sucht Zeugen.
Ein Mann sitzt in der Stuttgarter Stadtbahn, wird ausfällig, schreit herum, dann ruft er mehrfach „Sieg Heil“ und hebt dabei seinen rechten Arm. Die Szene ist am Wochenende auf verschiedenen Onlineplattformen aufgetaucht. Teilweise wurde der Kurzfilm wieder gelöscht – vermutlich von den Plattformbetreibern. Lediglich auf X, vormals Twitter ist es weiterhin verfügbar. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Stuttgarter Kriminalpolizei. „Wir suchen Zeugen, die dabei waren“, sagte ein Polizeisprecher.