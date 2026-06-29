In einem Podiumsgespräch erklärt Collien Fernandes, dass Hass- und Morddrohungen gegen sie durch mutmaßliche "Ulmen-Ultras" zuletzt wieder zugenommen hätten. Das sieht sie als Grund für diese Entwicklung.
Collien Fernandes (44) hat in einem Gespräch mit dem "Tagesspiegel" eine große Angst geäußert, die sie auch angesichts der jüngsten Entwicklungen in ihrer juristischen Auseinandersetzung mit Ex-Mann Christian Ulmen (50) umtreibt. "Was ist denn, wenn mir irgendwann so ein Christian-Ulmen-Ultra eine Kugel in den Kopf jagt?", nahm sie mit drastischen Worten Bezug auf Mord- und Gewaltandrohungen, die zuletzt "wieder mehr" geworden seien.