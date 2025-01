Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis: Schlafwandelndes Kind sorgt für Polizeieinsatz

1 Eine Zeugin rief die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein elf Jahre alter Junge ist in der Nacht zum Freitag in Haßmersheim schlafgewandelt. Dabei klingelte er unter anderem an einer Haustür. Die Bewohnerin rief die Polizei.











Link kopiert



Ein schlafwandelndes Kind hat in Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis in der Nacht zum Freitag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Elfjährige blieb bei seiner Tour unversehrt, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte. Demnach klingelte er an der Tür eines Hauses. Laut einer Zeugin war auf ihrer Klingelanlage ein leichtbekleideter Junge zu sehen.