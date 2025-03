1 David Hasselhoff und Pamela Bach-Hasselhoff waren 17 Jahre lang verheiratet. Foto: dpa/Tina Fineberg

Deutsche Zuschauer könnten sie aus „Knight Rider“ und „Baywatch“ kennen – nun wurde die amerikanische Schauspielerin Pamela Bach-Hasselhoff tot aufgefunden.











Die US-amerikanische Schauspielerin und Ex-Frau von Medien-Ikone David Hasselhoff, Pamela Bach-Hasselhoff, ist tot. „Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit“, schrieb David Hasselhoff in einem Post auf Facebook.