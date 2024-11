Hasenpest: So gefährlich ist die Tularämie für Mensch und Hund

1 Feldhase in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Pesterreger sorgt für Aufregung: In Bayern und Rheinland-Pfalz wurden Fälle nachgewiesen, während in Baden-Württemberg die Hasenpest bereits endemisch sein soll. Experten warnen vor direktem Kontakt mit erkrankten Tieren.











Link kopiert



Die Hasenpest, medizinisch als Tularämie bezeichnet, macht aktuell Probleme in Deutschland. Im Landkreis Straubing-Bogen wurde ein neuer Fall bei einem verendeten Feldhasen in der Gemeinde Aiterhofen nachgewiesen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigte die Diagnose, nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere tote Feldhasen in der Region entdeckt wurden. Weitere Fälle wurden aus Rheinland-Pfalz gemeldet, und zwar aus Hundsangen (Westerwald) sowie aus Ruschberg (Kreis Birkenfeld).