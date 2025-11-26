Beim "Wiedersehen" von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL) mit Frauke Ludowig (61) rechnen die Promipaare normalerweise heftig miteinander ab. Konflikte aus der Show kommen auf Wiedervorlage, genauso alles, was seit der Aufzeichnung in den sozialen Medien passiert ist. Doch bei der Wiedersehensshow von Staffel zehn ist das anders. Nur Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) wärmen ihren Beef mit Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) kurz wieder auf. Ansonsten geht es vor allem um den Streit innerhalb der (Ex-)Paare.

Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) erkämpften sich im "Sommerhaus der Stars" den Titel "Promipaar des Jahres". Doch auf dem für die Sieger reservierten Sofa im Studio sitzt nur Edda. Sie blickt todtraurig vor sich hin. Micha wird auf einem Monitor aus einem Nebenraum eingeblendet. Er lacht zynisch-verzweifelt. Edda wollte nicht neben ihm sitzen. Um sich vor "emotionaler Gewalt" zu schützen, wie sie sagt.

Edda und Micha auch im Studio getrennt

Edda und Micha machen beim "Wiedersehen" offiziell, was ihr Verhalten im Sommerhaus und ein Rosenkrieg in den sozialen Medien schon ahnen ließ. Sie haben sich getrennt. Schon kurz nach der Aufzeichnung der Show gingen sie getrennte Wege, hielten dies aber noch geheim. "Wir wollten die Sendung nicht spoilern", erklärt Edda. "Das tut mir auch leid, aber wir hatten da ja auch vertragliche Pflichten", so die Influencerin.

Nun berichten die beiden darüber, wie die Trennung zustande kam. Wie Micha erzählt, machte er mit Edda nach der Aufzeichnung noch Urlaub auf Mallorca. Bei der Rückkehr habe sie ihn dann am Gepäckband abserviert. Edda bestätigt seine Lesart nicht, noch widerspricht sie ihr. Sie sagt lediglich, dass sie sich aus einer "emotionalen Abhängigkeit" befreit habe. Micha beklagt sich über "Liebesentzug" während der Zeit im Sommerhaus und überhaupt während ihrer Beziehung.

Dann geht es um die Frage, ob Micha Edda während ihrer Beziehung betrogen hat. "Sommerhaus"-Mitbewohner Pascal Zadow (28) will von einem Seitensprung mit einer seiner Kolleginnen erfahren haben. Micha gesteht, während zwischenzeitlicher Trennungen mit anderen Frauen geschlafen zu haben. Edda fällt aus allen Wolken, aus ihrer Sicht gab es gar keine Beziehungspausen.

Sarah Joelle: Hat Ersin ihre Hasen seinem Hund verfüttert?

Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Ex-Partner Ersin (37) sind ebenfalls räumlich getrennt. Er sitzt im Studio, sie wird aus Mallorca zugeschaltet. Dort sitzt Sarah Joelle fest, weil Ersin ihren Pass eingezogen hat, so heißt es zumindest zunächst von Frauke Ludowig. Später räumt Sarah ein, dass sie zu ihrem Schutz nicht nach Köln gekommen ist, einen vorläufigen Reisepass besitzt sie.

Den Vorwurf, dass Ersin ihre Dokumente geklaut habe, hält Sarah Joelle aber aufrecht. Außerdem sagt sie, dass er ihre Hasen seinem Hund verfüttert habe. Ersin habe sie in ihrem eigenen Bett, für das sie gezahlt habe, betrogen. Überhaupt habe sie ihn durchgefüttert, wie sie mit Screenshots von Rechnungen beweisen will, die sie in die Kamera hält. Ersin kontert damit, dass ein Haftbefehl gegen seine Ex vorliege.

Dass sie von Ersin getrennt ist, hat Sarah Joelle schon über soziale Medien verraten. Genauso, dass sie einen neuen Partner hat und von ihm schwanger ist. Zum Beweis hält sie ihren Babybauch in die Kamera. Das ungeborene Kind ist nicht von Ersin, das beteuert Sarah. Ihr Ex scheint sich da nicht so sicher zu sein.

Entschuldigungen en masse im Studio

Bei den anderen Paaren und Mitstreitern geht es überraschend zivil zu, jedenfalls im Vergleich zu vergangenen Staffeln. Tommy Pedroni (30) entschuldigt sich bei Tara. Nachdem er erfahren hatte, dass sie gegen ihn und Freundin Paulina Ljubas (28) gestimmt hat, drohte er der Verräterin, ihrem Dennis heikle Details aus ihrer Vergangenheit zu enthüllen. Was er damit gemeint hat, will Tommy auch bei Frauke Ludowig nicht verraten.

Hanka Rackwitz (56) entschuldigt sich bei allen Anwesenden, sie als "Ratten" beschimpft zu haben. Die ehemalige TV-Maklerin hatte bereits in der zweiten Folge völlig die Nerven verloren und das Sommerhaus fluchtartig verlassen. Sie erklärt beim "Wiedersehen" ihren Ausfall als Reaktion auf die Vorwürfe, im Haus Männer betatscht zu haben. Das sei für sie besonders tragisch gewesen, da sie aufgrund einer Zwangserkrankung jahrzehntelang niemanden berühren konnte.

Die professionellen, Reality-erfahrenen "Trashis" (Zitat Hanka) im Sommerhaus hätten diese Schwäche erkannt und gnadenlos ausgenutzt. Hanka gibt sich aber ansonsten versöhnlich. Sie bekennt, aus der Situation gelernt zu haben, und mittlerweile sogar ihren Partner Pierre (54) ausreden zu lassen. Als der sich zu Wort melden will, fährt sie ihm aber gleich über den Mund.