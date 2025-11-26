"Emotionale Gewalt" und angeblich verfütterte Haustiere: Beim großen Wiedersehen der zehnten "Sommerhaus der Stars"-Staffel überziehen sich zwei Ex-Paare mit schweren Anschuldigungen.
Beim "Wiedersehen" von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL) mit Frauke Ludowig (61) rechnen die Promipaare normalerweise heftig miteinander ab. Konflikte aus der Show kommen auf Wiedervorlage, genauso alles, was seit der Aufzeichnung in den sozialen Medien passiert ist. Doch bei der Wiedersehensshow von Staffel zehn ist das anders. Nur Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) wärmen ihren Beef mit Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) kurz wieder auf. Ansonsten geht es vor allem um den Streit innerhalb der (Ex-)Paare.