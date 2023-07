1 Die Harzberghalle hat sich zum Sorgenkind entwickelt. Foto: Werner Kuhnle

Wegen eines Wasserschadens ist die Halle in Großbottwar seit mehr als einem Jahr geschlossen.









Unglücklich, ärgerlich, blöd . . . Für das, was seit vielen Monaten mit der Harzberghalle in Großbottwar läuft, passt die ganze Palette an Adjektiven, die einen Zustand beschreiben, der – höflich ausgedrückt – alles andere als zufriedenstellend ist. Denn die fast nagelneue Halle ist dicht – und das schon seit mehr als einem Jahr. Dieser Tage hätte endlich der erste von zwei Gutachterterminen stattfinden sollen. Doch der wurde kurzfristig von der Gegenseite abgesagt. Der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann ist hörbar sauer.