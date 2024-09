Der erste Fall der neuen Sonntagskrimisaison kommt aus Wien. Im "Tatort: Deine Mutter" (15. September, 20:15 Uhr, das Erste) müssen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 63) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65) den Tod eines Gangster-Rappers aufklären. Im Cast gibt es diesmal einige Highlights.

Rapper "Yugo"

Der im Film getötete Musiker Theodor "Ted Candy" Sänftner wird von Aleksandar Simonovski (geb. 1995) verkörpert, der auch im wahren Leben ein Rapper ist. Der in Skopje, Nordmazedonien, geborene Künstler tritt als "Yugo" oder "Jugo Ürdens" auf. 2019 stand er bei den Amadeus Austrian Music Awards im Finale der Kategorie FM4 Award. In diesem Jahr erschienen seine Singles "Romelu", "Alle meine Freunde" und "Selfcare".

Ex-"Tatort"-Star Edita Malovcic

Die Wiener Schauspielerin und Singer-Songwriterin Edita Malovcic (46) verkörpert im Krimi "Deine Mutter" die Titelfigur. Das Gesicht der alkoholkranken Frau dürfte "Tatort"-Fans bekannt vorkommen, denn sie spielte in vier Til-Schweiger-"Tatorten" von 2013 bis 2016 die Staatsanwältin Hanna Lennerz. 2021 wurde sie mit dem Österreichischen Filmpreis in der Kategorie Beste weibliche Nebenrolle für "Quo Vadis, Aida?" ausgezeichnet.

Rapperin "Keke"

Als nächstes betritt die Wienerin Kiara Hollatko (29) die Bühne im "Tatort: Deine Mutter". Das allerdings nur im übertragenen Sinn. Denn im Krimi spielt sie Dalia, die Freundin des Rap-Newcomers Bashir Ahmadi (Francis Ayozieuwa), mit dem sie auch in derselben Autowerkstatt arbeitet. Hollatko "ist einstige Jazzsängerin und aktuell eine der aufstrebendsten Rapperinnen Österreichs", schrieb das Musikmagazin "Musicaustria" im Jahr 2022 über "Keke", wie sie mit Künstlernamen heißt.

Ex-"Tatort"-Star Roland Koch

Mit Roland Koch (65) als Label-Boss Lukas "Luk" Martin kehrt ein weiterer alter "Tatort"-Bekannter zurück. Von 2012 bis 2016 spielte der gebürtige Schweizer in den Konstanz-Krimis um das Ermittlerteam Blum/Perlmann den Schweizer Kommissar Matteo Lüthi. Danach war er in unterschiedlichen Episodenrollen in den Schweizer Krimis "Tatort - Friss oder stirb" (2018) und "Tatort - Züri brännt" (2020) zu sehen. Seit 1999 gehört Koch zum Ensemble des Wiener Burgtheaters.

Krimi-Star Hary Prinz

Der Wiener Schauspieler Hary Prinz (59) ist in "Deine Mutter" als mit allen Wassern gewaschener Unterweltboss Igor Slavin zu sehen. Vermutlich zum Bedauern seiner großen Fanschar sind es nicht sonderlich viele Szenen. Dafür läuft bereits am 24. Oktober der zehnte Steirerkrimi, "Steirerschuld" (Das Erste), mit ihm in einer der beiden Hauptrollen. Seit 2014 verkörpert er in der Krimireihe den Chefermittler. Doch damit nicht genug: Seit 2015 ist Hary Prinz auch im Ermittlerteam der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee".