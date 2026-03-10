Harvey Weinstein: Sexualstraftäter klagt über Haftbedingungen

Harvey Weinstein hat über seine Zeit hinter Gittern gesprochen. Der verurteilte Sexualstraftäter stellt sich dabei selbst als Opfer dar.
Der verurteilte Sexualstraftäter Harvey Weinstein (73) sitzt auf Rikers Island hinter Gittern. Mit dem "Hollywood Reporter" sprach der 73-jährige ehemalige Hollywood-Mogul über seine Haftbedingungen im berüchtigten New Yorker Gefängnis. Demnach verbringt Weinstein fast den gesamten Tag alleine in seiner Zelle, weil er sich nicht unter seinen Mithäftlingen aufhalten will.