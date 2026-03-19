Hartmut Holzwarth vereidigt: „Wer überzeugt, wird wiedergewählt“ – Winnendens OB startet in dritte Amtszeit

Regierungspräsidentin und Landrat setzen bei der Amtseinsetzung von Hartmut Holzwarth deutliche Akzente. Warum ihre Reden mehr sind als nur Begleitung eines Festakts.
Ein Tag für die Demokratie und für Kontinuität: In Winnenden ist Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth feierlich in seine dritte Amtszeit eingesetzt worden. Für die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay war die Zeremonie, wie sie selbst sagt, mehr als ein formaler Akt. Die Feier geriet zu einer Mischung aus Rückblick, Auftrag und leiser Mahnung.