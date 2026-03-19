Hartmut Holzwarth vereidigt: „Wer überzeugt, wird wiedergewählt“ – Winnendens OB startet in dritte Amtszeit

Regierungspräsidentin und Landrat setzen bei der Amtseinsetzung von Hartmut Holzwarth deutliche Akzente. Warum ihre Reden mehr sind als nur Begleitung eines Festakts.

Ein Tag für die Demokratie und für Kontinuität: In Winnenden ist Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth feierlich in seine dritte Amtszeit eingesetzt worden. Für die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay war die Zeremonie, wie sie selbst sagt, mehr als ein formaler Akt. Die Feier geriet zu einer Mischung aus Rückblick, Auftrag und leiser Mahnung.

Der 18. März, historisch aufgeladen durch Revolutionen und erste freie Wahlen, bildete die symbolische Klammer. Landrat Richard Sigel erinnerte an die Zerbrechlichkeit demokratischer Errungenschaften – und daran, dass sie tägliche Arbeit erfordern. Holzwarth, so Sigel, habe sich entschieden, „weitere acht Jahre Einsatz für die Demokratie“ zu leisten.

Holzwarths Wahlsieg: Vertrauensbeweis und Verpflichtung

Die Worte fallen in eine Zeit, in der der Wahlsieg zwar deutlich, aber nicht unangefochten war. 67,4 Prozent für den Amtsinhaber – doch 31 Prozent für seinen Herausforderer sind ein Signal. Ein Drittel der Stadt, das nicht einfach weitermachen will. Diese Spannung schwingt ein wenig auch in den Reden mit.

„Nur wer überzeugt, wird wiedergewählt“, sagt die Regierungspräsidentin Susanne Bay. Foto: Stefanie Schlecht

Regierungspräsidentin Susanne Bay würdigte Holzwarths Wiederwahl als Vertrauensbeweis – und als Verpflichtung. Wiedergewählt werde nicht automatisch, sondern „wer überzeugt“, betonte sie. Das Amt verlange Ausdauer, Entscheidungsfreude und die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Gerade jetzt, in Zeiten globaler Krisen, wachsender Unsicherheit und lokaler Konflikte.

„Gleichmäßig in die Pedale treten“: Holzwarths politische Etappe

Regierungspräsidentin und Landrat bemühen beiderseits das Bild des Radfahrens. Politik als Bergetappe: anstrengend, kurvenreich, selten mit Pausen. Sigel beschreibt Holzwarth als einen, der „gleichmäßig in die Pedale tritt“, notfalls aus dem Sattel geht – und nie vergisst, dass Kommunalpolitik Teamsport ist. Auch Bay bleibt im Bild: Die Wiederwahl sei kein Ziel, sondern der Startschuss für die nächste Etappe.

„Genauso, wie Sie eine Bergetappe mit dem Fahrrad radeln, füllen Sie das Amt als Oberbürgermeister aus“, sagt der Landrat über den Winnender OB. Foto: Gottfried Stoppel

Die Aufgabenliste ist lang: Digitalisierung, knappe Kassen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Klimaschutz. Dazu die lokalen Konfliktlinien: von Windkraft bis Unterbringung Geflüchteter. Themen, die bereits im Wahlkampf sichtbar wurden und bleiben werden.

Zuversicht und Herausforderungen: Holzwarths Weg in die Zukunft

Und doch: Der Ton der Veranstaltung ist zuversichtlich. Projekte wie der Bildungscampus oder neue Wohnangebote für Auszubildende stehen für Gestaltungswillen. Gleichzeitig mahnen beide Reden zur Balance: zwischen Bewahren und Verändern, zwischen Führung und Vermittlung.

Am Ende bleibt ein Bild: ein Oberbürgermeister auf dem Rad, die Straße steigt weiter an. Rückenwind gibt es – aber auch Gegenwind. Die Richtung aber ist gesetzt.