Der Sänger Hartmut Engler von Pur durchlebt eine bange Zeit: Seit einer OP im vergangenen Jahr hat er in einem seiner Füße kein Gefühl mehr.

Schon seit Ende des vergangenen Jahres muss Pur-Frontmann Hartmut Engler (57, "Zwischen den Welten") mit den Folgen einer Bandscheiben-Operation leben. So habe es bei dem Eingriff Komplikationen gegeben, die seit nunmehr fast zwei Monaten zu einem Taubheitsgefühl führen, berichtet die "Bild am Sonntag": "Ich kann gehen, aber spüre im linken Fuß gar nichts", so der Sänger gegenüber dem Blatt.

Kurz vor Weihnachten und noch während der Arena-Tour 2018 musste sich Engler unters Messer legen - er hatte sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen, der einen Nerv blockierte. Seine Verlobte Katrin sei "in dieser schweren Zeit ganz besonders meine Stütze" gewesen, so der 57-Jährige.

Drohen Konzertausfälle?

Bis zum Juni dieses Jahres hat der Musiker noch Zeit, um wieder komplett zu genesen. Denn dann ist eine Open-Air-Tournee mit seiner Band geplant. Engler sei aber zuversichtlich, dann wieder "vollkommen fit" zu sein und "wie früher auf der Bühne rumspringen" zu können.

Bis dahin wolle er sich mit seiner Katrin, mit der er seit stolzen acht Jahren verlobt ist, viel Ruhe gönnen. Unter anderem auf den Malediven, wo es Ende des Monats hingeht. Eine heimliche Hochzeit werde es dort aber nicht geben, stellt der Musiker klar, denn: "Das wäre mir dann doch etwas zu kitschig."