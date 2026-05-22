So stolz ist PUR-Sänger Hartmut Engler auf sein Bundesverdienstkreuz

PUR-Frontmann Hartmut Engler ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. In seiner Heimatstadt nahm er die Ehrung für sein musikalisches Lebenswerk und sein gesellschaftliches Engagement entgegen.

„Hartmut Engler hat unserer Gesellschaft weit mehr gegeben als große Konzertmomente und erfolgreiche Alben“, sagte Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den 64-jährigen PUR-Frontmann. Mit der Auszeichnung würdigt die Bundesrepublik sowohl Englers musikalisches Gesamtwerk als auch seinen Einsatz im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich. .

Engler zeigte sich bewegt von der Anerkennung und betonte, wie viel ihm der Orden bedeute: "Wenn man bedenkt, dass PUR in all den Jahren immer auch Kritik ausgesetzt war, ist das jetzt eine schöne Bestätigung und Anerkennung, für das, was wir bewegt haben. Besonders freut mich, dass es bei der Auszeichnung nicht nur um das Soziale, sondern auch um das Kulturelle geht."

Familie begleitete PUR-Sänger Hartmut Engler

Bereits im März erhielt Engler die Nachricht über die Ehrung, übermittelt in einem persönlichen Brief des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (78). Die Reaktion des Sängers fiel emotional aus: Beim Lesen sei er sichtlich ergriffen gewesen und habe mit den Tränen gekämpft. "Ich hatte Gänsehaut", sagte Engler. Bei der Verleihung stand ihm seine Familie zur Seite: Seine Verlobte Katrin sowie seine Söhne Felix (27) und Philip (29) begleiteten ihn und teilten den besonderen Moment.

Seit Jahren setzt sich Engler mit Benefizkonzerten und Spendenaktionen für wohltätige Zwecke ein und hat dabei beachtliche Summen gesammelt. Dieses Engagement möchte er auch in Zukunft fortführen. "Die Auszeichnung ist für mich Verpflichtung, dass ich mich weiter engagiere."

Hartmut Engler und sein Freund Rüdi

Auch sein Freund Rüdi, der als Inspiration für den Song "Mein Freund Rüdi" diente und mit Down-Syndrom lebt, war an diesem besonderen Abend an Englers Seite. Dem Sänger ist es ein großes Anliegen, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderung zu stärken.

Immer wieder stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne und setzen damit ein klares Zeichen für Inklusion und Zusammenhalt. "Natürlich war Rüdi auch bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes dabei", sagte Engler.