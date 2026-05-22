So stolz ist PUR-Sänger Hartmut Engler auf sein Bundesverdienstkreuz

PUR-Frontmann Hartmut Engler ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. In seiner Heimatstadt nahm er die Ehrung für sein musikalisches Lebenswerk und sein gesellschaftliches Engagement entgegen.
„Hartmut Engler hat unserer Gesellschaft weit mehr gegeben als große Konzertmomente und erfolgreiche Alben“, sagte Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den 64-jährigen PUR-Frontmann. Mit der Auszeichnung würdigt die Bundesrepublik sowohl Englers musikalisches Gesamtwerk als auch seinen Einsatz im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich. .