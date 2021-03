1 Stundenlang haben sich die Beratungen der Regierungschefs der Länder mit der Kanzlerin zuvor schon hingestreckt. Foto: dpa/Hannibal Hanschke

Die Infektionszahlen steigen: Der Coronagipfel nimmt die ersten Öffnungsschritte wieder zurück – und streitet über die Reiseregelungen an Ostern.

Stuttgart - Irgendwann im Laufe dieser endlosen Verhandlungen, die im Schneckentempo oder gar nicht vorankommen, platzt der Kanzlerin der Kragen. So könne man nicht an die Öffentlichkeit treten, lässt Angela Merkel die Ministerpräsidenten wissen. Zu halbherzig die Maßnahmen, zu widersprüchlich, zu inkonsequent. Sie unterbreche jetzt die Sitzung. Zeit zum Nachdenken. Die Pause zieht sich bis in den späten Montagabend.

Stundenlang haben sich die Beratungen der Regierungschefs der Länder mit der Kanzlerin zuvor schon hingestreckt. Aber außer ein paar Selbstverständlichkeiten war noch nichts Greifbares beschlossen worden. Dabei hat es bisher wohl kaum eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) gegeben, in der ein solcher Stapel an strittigen Themen abzuarbeiten ist wie an diesem Tag: der Umgang mit Schulen, mit Unternehmen, mit dem zu vermeidenden Osterreiseverkehr oder das kurz vor der Sitzung aufgekommene Thema nächtlicher Ausgangssperren. Umstritten ist vor allem das Ferienthema. Gerade den Küstenländern will es gar nicht einleuchten, dass die Flieger nach Mallorca voll sind, Urlaub im Inland aber unmöglich bleiben sollte.

Einig immerhin sind sich die Teilnehmer, dass sich die Pandemie wieder in einer Phase „exponentieller Dynamik“ befinde. Das bedeute, „dass ohne deutlich einschränkende Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigen würde, dass bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich ist“, heißt es einleitend in der Beschlussvorlage, über deren nähere Ausgestaltung in kleinen und großen Gruppen bis in die Nacht gerungen wird. Bis Redaktionsschluss zeichnen sich diese Ergebnisse ab:

Verlängerung des Lockdowns

Alle bereits beschlossenen Einschränkungen für private Treffen, aber auch für den Handel und die Gastronomie bleiben im Prinzip mindestens bis zum 18. April bestehen.

Die Notbremse

Die in der vergangenen Konferenz der Ministerpräsidenten vereinbarten Lockerungsschritte standen unter dem Vorbehalt einer Notbremsen-Regelung. Diese wird ausdrücklich bekräftigt. Für die vereinbarten Öffnungsschritte war als Voraussetzung vereinbart worden, dass in der betreffenden Region eine stabile oder sinkende Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner erreicht wird. Die Länderchefs unterstreichen in ihrem Beschluss, dass zusätzliche Öffnungen bei exponentiellem Wachstum der Infektionszahlen auch unterhalb dieser Schwelle ausscheiden.

Schulen und Kindertagesstätten

Die Runde bekräftigt ihr Ziel, flächendeckende Schnelltests in Schulen und Kitas einzuführen. Jeden Schüler und jede Lehrkraft zweimal in der Woche zu testen ist die Zielmarke. Umstritten bleibt in der MPK bis zuletzt die strikte Regelung, Schulen und Kitas, die diese zweifache Testung pro Woche nicht garantieren können, wieder zu schließen oder gar nicht erst zu öffnen. Gerungen wird auch über die automatische Schließung von Schulen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200.

Reisen und Urlaub zur Osterzeit

Strenger als gedacht fallen die Regeln zu privaten Kontakten über Ostern aus: Anders als vor einem Jahr sollten über die Feiertage diesmal mehr Verwandte zusammenkommen können. So stand es in der Tischvorlage. Wie es am Abend heißt, setzen sich jene durch, die wieder größere Vorsicht walten lassen wollen. Zudem appellieren Länderchefs und Kanzlerin, über die Ostertage auf nicht zwingend notwendige Reisen zu verzichten. Sie weisen darauf hin, dass bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten die Pflicht zur Eintragung in die digitale Einreiseanmeldung sowie eine zehntägige Quarantänepflicht bestehen.

Heftig gestritten wird aber über die Frage, ob Urlaubsreisen ins Ausland grundsätzlich und unabhängig von den Fallzahlen im Zielland mit einer Quarantäne und Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise nach Deutschland verbunden sein sollen. Es werden rechtliche Bedenken laut, obwohl die Urlaubsmöglichkeiten im In- und Ausland augenfällig verschieden sind. Verkehrsminister Andreas Scheuer führt parallel zum Gipfel Gespräche mit den Fluggesellschaften, damit diese selbst Tests durchführen.

Einige Länder, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vor allem, machen sich zudem für die Möglichkeit eines „kontaktarmen“ Urlaubs im eigenen Bundesland stark. Sie wollen ihn mittels einer Protokollerklärung sogar unabhängig vom Gipfelergebnis durchsetzen. Dabei sollen Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen, einschließlich Testpflichten, beachtet werden (siehe Text unten). Das Konzept würde für Urlaub in Apartments und Ferienwohnungen oder für Wohnwagen und Wohnmobile auf Campingplätzen gelten. Das ist genau der Punkt, an dem Merkel ihre persönliche Notbremse zieht und damit droht, ihre Zustimmung zum Gesamtpaket zurückzuziehen, falls die Küstenländer auf dieser Position beharren. Die Nachdenkpause ist lang, eine Einigung dazu lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Die Unternehmen

Vor allem die SPD-Länder hatten vorgebracht, man könne nicht Schulen mit dem Argument fehlender Testmöglichkeiten schließen und zugleich nichts zu den Unternehmen im Land sagen, bei denen ja auch eine zweimalige Testung der Mitarbeiter pro Woche angestrebt wird. Nun soll ein Umsetzungsbericht der Wirtschaftsverbände abgewartet werden, der für April angekündigt ist.

Der Kanzlerin, das wird an diesem Abend klar, ist das zu wenig. Sie warnt wiederholt vor den Folgen der dritten Pandemiewelle. Diese Debatten hatte es ja fast genau schon vor Weihnachten gegeben. Damals wurde viel Zeit verloren, ehe die Länder auf ihren härteren Kurs einschwenkten. So hartnäckig und engagiert, sagen Teilnehmer der Runde, habe man Angela Merkel lange nicht mehr erlebt.