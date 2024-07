3 Johannes Golla (l.) und Julian Köster wollen das Parkett nicht wieder als Verlierer verlassen. Foto: Tom Weller/dpa

Die Bilanz gegen Schweden ist verheerend. Doch Deutschlands Handballer strotzen nach einer perfekten Vorbereitung vor Selbstbewusstsein. Um topfit zu sein, trifft das Team eine schwere Entscheidung.











Paris - Wie neugierige Schüler beim Klassenausflug wanderten Deutschlands Handballer in ihren quietschgelben Outfits durch das Olympische Dorf. Das obligatorische Sightseeing-Programm im neuen Quartier am nördlichen Stadtrand von Paris versetzte die DHB-Auswahl endgültig in Team-Deutschland-Stimmung.