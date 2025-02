Harte Strafe für Raser im Schwäbischen Wald: 176 km/h auf der Sulzbacher Steige – dann kam die Quittung

Triennale Kleinplastik in Fellbach Womit lockt die Triennale in diesem Sommer?

Claudia Emmert ist Kuratorin der 16. Triennale Kleinplastik in Fellbach. Am Freitag stellt sie ihr Konzept unter dem Titel: „Habitate. Über_Lebensräume“ vor. Was wird die Besucher erwarten?