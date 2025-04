Louis Klamroth begrüßt jeden Montag mehrere Gäste in seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Worum geht es in dieser Woche? Und wer ist zu Gast?

Drei Wochen langt hat „Hart aber fair“ pausiert – an diesem Montag geht das Talk-Format mit Moderator Louis Klamroth wieder in der ARD auf Sendung. Los geht es an diesem Montag, 28. April, um 21 Uhr.

Die aktuelle Folge trägt den Titel „Zollkrieg und Wirtschaftsflaute: Kann Merz Aufschwung?“ Klamroth diskutiert dazu mit folgenden Gästen:

Ralph Brinkhaus (CDU): Bundestagsabgeordneter, gehörte zum Unions-Verhandlungsteam für den Koalitionsvertrag

Philipp Türmer (SPD): Wurde 1996 in Offenbach am Main geboren, aktuell arbeitet nach seinem ersten juristischen Staatsexamen an seiner Doktorarbeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Türmer ist lokalpolitisch bei der Offenbacher SPD und ehrenamtlich bei der Offenbacher Tafel engagiert. Seit dem 17. November 2023 ist er Bundesvorsitzender der Jusos.

Vera Bökenbrink: Seit Anfang 2020 ist Vera Bökenbrink Geschäftsführerin des Wuppertaler Werkzeug-Unternehmens Stahlwille.

Maja Göpel: arbeitet seit über 25 Jahren als Politökonomin, Transformationsexpertin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Die Politikberaterin, Bestseller-Autorin (“Unsere Welt neu denken“, „Wir können auch Anders“,) und gefragte Rednerin ist Professorin für Nachhaltigkeitstransformation an der Leuphana Universität Lüneburg und Gründerin von Mission Wertvoll.

Luigi Catapano: VW-Mitarbeiter und Vertrauensmann der IG-Metall bei VW

Carsten Maschmeyer: Unternehmer und internationaler Start-up-Investor

Hintergrund: Der wahrscheinliche künftige Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die angestrebte Regierung aus Union und SPD zum Erfolg verpflichtet. Es sei jetzt nicht die Zeit für Euphorie, sagte der CDU-Vorsitzende beim Kleinen CDU-Parteitag in Berlin. „Wir bilden eine Arbeitskoalition. Wir wissen, dass wir in der Pflicht stehen, Erfolg zu haben“, betonte Merz. „Erfolg in Deutschland, Erfolg in Europa und auch Erfolg in der Welt. Erfolg für Wirtschaft und Gemeinschaft im eigenen Land. Und Erfolg bei der Selbstbehauptung der demokratischen Mitte unseres Landes.“

Merz warnte, wenn nicht eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger des Landes mit der neuen Bundesregierung und ihrer Arbeit zufrieden sein werde, dann könne man in die Situation kommen, „dass wir in diesem Land nicht mehr handlungsfähig und vielleicht irgendwann nicht mehr regierungsfähig sind“. CDU, CSU und SPD stünden in der gemeinsamen Pflicht, dies zu verhindern. Der Kleine Parteitag will über den mit CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag beraten und abstimmen.

Fragen bei „Hart aber fair“ am 28.April

US-Präsident Donald Trump überzieht die Welt mit hohen Zöllen und stürzt den globalen Handel damit ins Chaos. Auch die neue Bundesregierung muss darauf Antworten finden, während die Konjunktur hierzulande dauerhaft lahmt. Vor diesem Hintergrund diskutiert die Runde im Ersten unter anderem folgende Fragen:

Schafft es Schwarz-Rot, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen?

Hilft oder schadet dabei ein höherer Mindestlohn?

Und welche Antworten hat Friedrich Merz auf Trump?

„Hart aber fair“ wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Die Sendungen sind auch in der ARD-Mediathek abrufbar.