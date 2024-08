“Hart aber fair“ in der ARD: „Jetzt werden Sie sexistisch!“ – Schlagabtausch bei Nahost-Debatte

1 Philipp Peyman Engel (links) und Enissa Amani gerieten bei „Hart aber fair“ verbal aneinander. Foto: IMAGO / HMB-Media/IMAGO / Panama Pictures

Einen heftigen Schlagabtausch lieferten sich sechs Studiogäste – Pro-Palästinenser und Pro-Israelis - bei „Hart aber fair“. Israels Verhältnismäßigkeit der Mittel steht im Zweifel.











Link kopiert



Dieses Lagerdenken ist auch aus unseren TV-Studios nicht herauszukriegen. Mehr als eine Stunde lang beharkten sich sechs Studiogäste bei „Hart aber fair“ am Montagabend in der ARD. In der Verteilung: eine neutrale Persönlichkeit in Gestalt der Grünen-Politikerin Lamya Kaddor, zwei Israel-Freunde und drei Palästinenser-Sympathisanten. Natürlich ging es zunächst einmal um den Militärschlag gegen ein Schulgebäude in Gaza-Stadt und die Frage, ob dies nun verhältnismäßig gewesen sei oder nicht. Waren es nun 80 Tote, darunter Kinder und Frauen, wie die Hamas sagt, oder 31 Tote und wichtige Hamas-Vertreter, wie Israel behauptet? Den Aufschlag machte die CDU-Politikerin Julia Klöckner, Mitglied in der deutsch-israelischen Gesellschaft, die auch über die „Verhältnismäßigkeit der Berichterstattung“ reden wollte, denn in den Medien werde eben oft nicht erwähnt, dass Tag für Tag israelische Gebiete aus dem Libanon bombardiert werden. Israel sei umzingelt von einem „Feuerring“ von antidemokratischen Staaten, die es auslöschen wollten, und es habe das Recht, sich zu verteidigen. Und es sei nun mal so, dass die Hamas ihre Kommandozentralen in Schulen und Krankenhäusern versteckten, die Bevölkerung als Schutzschilde nehme.