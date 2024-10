"Hart aber fair" ist die Devise in der Talk-Sendung von Louis Klamroth. Auch am Montag, 21. Oktober, empfängt der 34-Jährige Gäste im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche wieder zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr. In der Sendung dreht sich bei Louis Klamroth alles um das Thema Rente.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Machtkampf um die Rente: Verlieren die Jungen gegen die Boomer?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Franziska Brandmann (FDP): Sie ist in Münster geboren und Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. An der Universität Oxford promoviert sie zum Thema wehrhafte Demokratie

Philipp Türmer (SPD): Seit November 2023 Vorsitzender der Jusos. Türmer wurde 1996 in Offenbach am Main geboren. Aktuell arbeitet nach seinem ersten juristischen Staatsexamen an seiner Doktorarbeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Bundesvorstand

Sirkka Jendis :Sie ist Geschäftsführerin der Tafel Deutschland, dem Dachverband von über 970 Tafeln in Deutschland. Zuvor war die studierte Kommunikationswissenschaftlerin Vorständin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Dozentin und in leitender Funktion in der ZEIT-Verlagsgruppe tätig.

Hermann-Josef Tenhagen (Journalist): Er wurde 1963 in Wesel geboren. Von 1999 bis 2012 war Tenhagen Chefredakteur der Zeitschrift FINANZtest (Herausgeber ist die Stiftung Warentest). Seit 2014 ist er Chefredakteur und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Finanztip, einer unabhängigen Verbraucher-Webseite. Finanztip ist Teil der gemeinnützigen Finanztip-Stiftung.

Heike Oeser : Die gelernte Bankfachwirtin will bald in Rente gehen und kritisiert die deutsche Rentenpolitik.

: Die gelernte Bankfachwirtin will bald in Rente gehen und kritisiert die deutsche Rentenpolitik. Georg Kofler: 1957 in Bruneck, Italien geboren, ist Kofler lange im Mediengeschäft tätig. 2007 zieht er sich zurück und gründet eine eigene Beteiligungsholding mit der er bis heute in Startups investiert. Ein Jahr später baut Kofler außerdem ein eigenes Energieunternehmen auf. Seit 2017 ist er Juror und Investor in "Die Höhle der Löwen".

"Hart aber fair" zum Thema Rente

Inmitten der Debatte um den künftigen Kurs der Ampel-Koalition hat die Jugendorganisation der FDP baldige Reformen in mehreren Politikbereichen gefordert - oder andernfalls einen Ausstieg aus der Bundesregierung. "Entweder macht diese Regierung einen Politikwechsel möglich – oder wir machen Platz für einen Regierungswechsel", erklärte die Vorsitzende der Jungen Liberalen (Julis), Franziska Brandmann, am Samstag anlässlich eines Bundeskongresses der Organisation an diesem Wochenende in Hildesheim. In den Themengebieten Haushalt, Wirtschaft, Außenpolitik und Rente müsse es Kursänderungen geben, forderte Brandmann. Sie betonte: "Dieses Land braucht jetzt einen Richtungswechsel."

Es gehe dabei nicht um die FDP und nicht um die Frage, ob sich die Ampel-Koalition auflöse oder nicht. "Es geht um die Reformen, die unser Land jetzt so dringend benötigt." Mit Blick auf die kürzlich vorgestellte Shell-Jugendstudie erklärte Brandmann: "In unserem Land verändert sich etwas, aber die Politik hinkt hinterher". Das spüre jeder einzelne, "außer Olaf Scholz", fügte sie mit Blick auf den SPD-Bundeskanzler an. Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai machte am Samstag den Verbleib in der Koalition von Entscheidungen in wesentlichen Politikfeldern abhängig. Ob gemeinsam weiterregiert werden könne, "hängt davon ab, ob wir einen Herbst der Entscheidungen erleben", sagte Djir-Sarai der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Fragen bei "Hart aber fair" heute

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner, immer weniger Junge, die Beiträge zahlen – das ist das Dilemma unseres Rentensystems. Die Runde in der ARD diskutiert dazu unter anderem folgende Fragen: Was muss getan werden, damit junge Menschen nicht zu sehr belastet werden und später eine sichere Rente haben, gleichzeitig alte Menschen im Ruhestand gut leben können? Sind dazu die Rentenpläne der Ampel gerecht? Oder wird Politik nur für Boomer gemacht?

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.

