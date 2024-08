"Hart aber fair". Der Name der Sendung ist Programm bei Louis Klamroth. Áuch am Montag, 05. August, empfängt er Gäste zur Polit-Talkshow im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21.00 Uhr.

In der ersten Folge nach der Sommerpause - die letzte Ausgabe lief nämlich am 10. Juni - dreht sich bei Louis Klamroth an diesem Montag alles um die Präsidentschaftswahl in den USA im November.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Trump oder Harris: Was steht bei der US-Wahl auf dem Spiel?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Norbert Röttgen (CDU): Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Amira Mohamed Ali (BSW): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Ralf Stegner (SPD): Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Alice Hasters: Journalistin und Autorin

Journalistin und Autorin Jörg Wimalasena: Politischer Korrespondent bei der WELT

Fragen bei "hart aber fair" heute

Alle schauen gebannt auf die USA: Nachdem der aktuelle US-Präsident Joe Biden auf seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November verzichtet hat, schicken die Demokraten Kamala Harris gegen den Republikaner Donald Trump ins Rennen. Noch fehlt ihr ein Vizekandidat für die Wahl, die 59-Jährige will ihre Entscheidung in diesem Zusammenhang zu Wochenbeginn verkünden und am Dienstag mit dem neuen Vize eine Blitz-Wahlkampftour durch die sieben am meisten umkämpften Bundesstaaten starten.

Die Frage lautet also: Trump oder Harris – wer zieht ins Weiße Haus? Wie schmutzig wird der Wahlkampf noch? Während überall Krise ist: Russlands Krieg gegen die Ukraine, Putins Drohungen gegen die Nato, die Lage im Nahen Osten könnte eskalieren. Wer von beiden kann die Welt sicherer machen? Wie verlässlich sind die USA unter Trump, unter Harris für Deutschland? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich die Runde am Montagabend im Ersten.

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.