"Hart aber fair". Der Name der Sendung ist Programm bei Louis Klamroth. Auch am Montag, 3. Juni, empfängt er Gäste zur Polit-Talkshow im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 23.15 Uhr.

An diesem Montag dreht sich bei Louis Klamroth alles um die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Deutschland vor der Fußball-EM: Wie geht ein zweites Sommermärchen?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Fredi Bobic - Ex-Fußball-Profi und Fußball-Funktionär. Der EM-Sieger von 1996 hatte seine erfolgreichste Zeit beim VfB Stuttgart; zuletzt war er als Manager von Hertha BSC tätig.

- Ex-Fußball-Profi und Fußball-Funktionär. Der EM-Sieger von 1996 hatte seine erfolgreichste Zeit beim VfB Stuttgart; zuletzt war er als Manager von Hertha BSC tätig. Lars Klingbeil (SPD) - Der 46-jährige Parteichef ist bekennender Fußballfan. Seit 2022 sitzt er im Vereinsbeirat des FC Bayern München.

(SPD) - Der 46-jährige Parteichef ist bekennender Fußballfan. Seit 2022 sitzt er im Vereinsbeirat des FC Bayern München. Lena Cassel - Cassel gehört zu einer neuen Generation von Sportzjournalistinnen. Sie moderiert verschiedene Sendungen im TV und auf Streamingplattformen.

- Cassel gehört zu einer neuen Generation von Sportzjournalistinnen. Sie moderiert verschiedene Sendungen im TV und auf Streamingplattformen. Fatmire Alushi - Die Mittelstürmerin bestritt für die deutsche Nationalmannschaft 79 Länderspiele.

- Die Mittelstürmerin bestritt für die deutsche Nationalmannschaft 79 Länderspiele. Tim Bendzko - Sein Titel "Komm schon" ist der offizielle EM-Song eines Streaminganbieters.

Fragen bei "hart aber fair" heute

Die Fußball-EM steht vor der Tür. Nationalspieler Thomas Müller hat vor dem Start der Heim-EM einen eindringlichen Appell an die deutschen Anhänger gerichtet. "Ich wünsche mir, dass wir uns als Gastgeber von unserer allerbesten Seite zeigen und die vielen Gäste mit offenen Armen und Herzen in Deutschland begrüßen. Es passiert genügend Mist in der Welt, lasst uns die EM nutzen, um ein positives Zeichen zu setzen. Vereint als Fußballfans und als Menschen", schrieb der 34-Jährige in seinem Newsletter.

Beim Start der Vorbereitung hatten 15 000 Fans in Jena ein öffentliches Training der DFB-Auswahl besucht. "Diese enorme Energie der Menschen zu spüren, pusht uns nochmal zusätzlich. Wenn das munter so weitergeht und wir auf dem Fußballplatz auch unseren Teil dazu beitragen, wird es das Fußballfest, das wir uns alle erträumen", betonte Müller.

Am 14. Juni startet die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in München gegen Schottland in die EM. "Meiner Erfahrung nach", so Müller, "ist das Auftaktspiel in einem Turnier extrem wichtig. Natürlich ist der Druck groß, aber dafür sind wir alle Profis und lieben solche Herausforderungen. Es ist alles angerichtet für ein geiles Fußballfest."

Die Runde im Ersten befasst sich am Montagabend mit folgenden Fragen: Wie stehen diesmal die Chancen des deutschen Teams: Vorrunden-Aus, Finale? Wie wird die Stimmung sein? Gibt es ein zweites Sommermärchen? 2006 konnte die Nationalmannschaft, zumindest für kurze Zeit, die Gesellschaft zusammenführen. Gelingt das auch 2024?

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.