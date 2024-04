Auch am Montag, 29. April, empfängt Louis Klamroth Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21.15 Uhr. Sie läuft direkt nach der Doku "Die Merz-Strategie - Wohin steuert die CDU?".

An diesem Montag dreht sich bei Louis Klamroth alles um die Frage, welcher politischen Kurs für Deutschland richtig ist.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Rechtsruck oder Kurs der Mitte: Soll Deutschland konservativer werden?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Mario Voigt (CDU) - Parteivorsitzender in Thüringen

(CDU) - Parteivorsitzender in Thüringen Sahra Wagenknecht (BSW) - Vorsitzende Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit

(BSW) - Vorsitzende Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit Philipp Türmer (SPD) - Juso-Vorsitzender

(SPD) - Juso-Vorsitzender Enissa Amani - Künstlerin und Aktivistin

- Künstlerin und Aktivistin Robin Alexander - stellvertretender Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag"

- stellvertretender Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag" Khola Maryam Hübsch - Journalistin und Publizistin

- Journalistin und Publizistin Im Interview Markus Söder (CSU) - Parteivorsitzender und Bayerischer Ministerpräsident

Fragen bei "hart aber fair" heute

Hierzulande wird erst im kommenden Jahr wieder ein neuer Bundestag gewählt. In Brandenburg, Thüringen und Sachsen stimmen die Bürgerinnen und Bürger aber in diesem Jahr über einen neuen Landtag ab. Dann will auch das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) antreten. Nach einer Wahlumfrage vom März käme die Linke zum Beispiel in Sachsen auf 5 Prozent der Stimmen, das BSW auf 11 Prozent. In Brandenburg will sich das Bündnis im Mai formieren. In dem Bundesland kam die Linke bei der Sonntagsfrage zuletzt auf 6 Prozent.

Die drei Landtagswahlen stehen allgemein unter besonderer Beobachtung – vor allem auch wegen des Umfragehochs der AfD. In Thüringen etwa nahmen die knapp 230 Mitglieder am Samstag auf einem Landesparteitag in Pfiffelbach ein entsprechendes Wahlprogramm für die anstehende Landtagswahl im September an – mit Forderungen nach einem asylpolitischen Kurswechsel, der Abschaffung des Landesamtes für Verfassungsschutz und des Rundfunkbeitrags. Landeschef Björn Höcke kündigte auch an, dass die AfD in Regierungsverantwortung 2025 eine große Abschiebeinitiative starten werde. Das Wahlprogramm sieht ein Asylrecht für ausschließlich politisch Verfolgte vor.

Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen, die teils guten Umfragewerte der AfD und das sinkende Vertrauen der Bevölkerung in die bestehende Ampel-Koalition, wird viel über den politischen Kurs Deutschlands gesprochen. Welcher ist der richtige? Braucht Deutschland wirklich eine Leitkultur? Wie mit der AfD umgehen? Sollten andere Parteien mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zusammenarbeiten? Und wer wäre der beste Kanzlerkandidat für die Union? Diese und weitere Fragen diskutiert die Runde am Montagabend.

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.