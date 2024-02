Louis Klamroth begrüßt jeden Montag mehrere Gäste in seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Welche das sind und zu welchen Themen sie mitdiskutieren, erfahren Sie hier.

Auch am Montag, 5. Feburar empfängt Louis Klamroth seine Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21:00 Uhr.

An diesem Montag dreht sich alles um das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland. Derzeit gibt es im ganzen Land Proteste gegen Rechtsextremismus und auch die Alternative für Deutschland (AfD).

In der heutigen Folge mit dem Titel: "Was hilft gegen die extrem Rechten: zuhören, demonstrieren, verbieten?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Mario Vogt, CDU - Vorsitzender im Landesverband Thüringen

- Vorsitzender im Landesverband Thüringen Lamya Kaddor, Grüne - Bundestagsabgeordnete und Leiterin der Arbeitsgruppe Inneres und Heimat, innenpolitische Sprecherin

- Bundestagsabgeordnete und Leiterin der Arbeitsgruppe Inneres und Heimat, innenpolitische Sprecherin Collien Ulmen-Fernandes - Schauspielerin und Moderatorin

- Schauspielerin und Moderatorin Tiono Schomann, CDU - Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg

- Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg Ulf Buermeyer - Jurist und Podcaster "Lage der Nation"

- Jurist und Podcaster "Lage der Nation" Leif-Erik Holm, AfD - Bundestagsabgeordneter und Wirtschaftspolitischer Sprecher

- Bundestagsabgeordneter und Wirtschaftspolitischer Sprecher Celia Šašić - DFB-Vizepräsidentin

- DFB-Vizepräsidentin Hildegard Müller - Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)

Fragen bei "hart aber fair" heute

Im ganzen Land Demos gegen Rechtsextremismus und die AfD. Für knapp 40 Prozent der Deutschen stellen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus derzeit die größte Gefahr für die Demokratie dar. Welches Vorgehen ist am hilfreichsten: die AfD verbieten, die Partei und deren Wählerinnen und Wähler ausgrenzen oder ihnen zuhören?

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.