1 Am Montagabend empfängt Frank Plasberg wieder Gäste in seiner Talkshow „Hart aber Fair“. (Archivbild) Foto: dpa/Stephan Pick

Frank Plasberg lädt auch am 9. Mai zu seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Welche Gäste zu welchen Themen mitdiskutieren, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Auch am Montag, 9. Mai, empfängt Frank Plasberg seine Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten – und wieder dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zur Ukraine

Dieses Mal diskutiert der Moderator von 21 Uhr an unter dem Motto „Siegesparade am Rande des Abgrunds: Was macht Russland jetzt?“ mit folgenden Gästen über den Krieg in der Ukraine vor dem Hintergrund der russischen Parade zum Sieg im Zweiten Weltkrieg:

Roderich Kiesewetter (CDU), seit 2009 Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a.D.

(CDU), seit 2009 Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a.D. Claudia Major , Militärexpertin, leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

, Militärexpertin, leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin Michael Roth (SPD), Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand

(SPD), Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand Wolfgang Merkel , Politikwissenschaftler und Demokratieforscher

, Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Gesine Dornblüth, Journalistin, war von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau

Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum der Diskussion: In Moskau die Parade zum Sieg im Zweiten Weltkrieg, in der Ukraine brutal und erfolglos: Putins Armee außer Tritt. Sucht er jetzt den Befreiungsschlag gegen die Nato? Droht so der dritte Weltkrieg? Oder ist alles nur Angstmache, auf die gerade in Deutschland zu viele hören?