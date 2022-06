Das sind die Gäste und Themen bei Frank Plasberg am 20. Juni

Frank Plasberg lädt auch am heutigen 20. Juni zu seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Welche Gäste zu welchen Themen mitdiskutieren, erfahren Sie hier.















Auch am Montag, 20. Juni, empfängt Frank Plasberg seine Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten – dieses Mal dreht sich alles um die angeschlagene Tourismusbranche und ein mögliches Ferienchaos.

Dieses Mal diskutiert der Moderator ab 21 Uhr unter dem Motto „Flugausfälle, Personalmangel, Teuerurlaub: Ist das Ferienchaos noch vermeidbar?“ mit folgenden Gästen über die angeschlagene Tourismusbranche:

Claudia Müller (B‘90/Grüne), Bundestagsabgeordnete, Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus

(B‘90/Grüne), Bundestagsabgeordnete, Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus Matthias von Randow , Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL)

, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) Amelie Fried , TV-Moderatorin und Buchautorin

, TV-Moderatorin und Buchautorin Ute Dallmeier , Geschäftsführerin eines Reisebüros, Präsidiumsmitglied „Deutscher Reise-Verband“ (DRV)

, Geschäftsführerin eines Reisebüros, Präsidiumsmitglied „Deutscher Reise-Verband“ (DRV) Dirk Schümer , Europakorrespondent „Die Welt“

, Europakorrespondent „Die Welt“ Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW

Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum der Diskussion: „Endlich wieder ein richtiger Sommerurlaub. Aber nach Pandemie und Preisschock: Wie angeschlagen ist die Tourismusbranche? Warum fehlt überall Personal? Droht deshalb an Flughäfen Chaos, in Hotels mieser Service? Und das zu Preisen, bei denen einem der Spaß am Reisen vergeht?“