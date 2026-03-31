Harsche Kritik von Oliver Zander: „Atzger wäre besser in der AfD aufgehoben“

Oliver Zander aus Leonberg war vor Bastian Atzger Landeschef der Mittelstandsvereinigung MIT. Jetzt rechnet er mit seinem Nachfolger ab: „Ideologisch und polarisierend“.
Die harsche Kritik des Landesvorsitzenden der CDU-nahen Mittelstandsvereinigung, Bastian Atzger, am CDU-Landeschef Manuel Hagel kommt nicht nur in der Partei schlecht an. Auch der frühere MIT-Landesvorsitzende und jetzige Leonberger CDU-Chef Oliver Zander ist richtig sauer auf seinen Nachfolger und fordert ihn „unmissverständlich zum sofortigen Rücktritt“ auf.