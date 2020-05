1 Prinz Harry und Herzogin Meghan leben in Kalifornien Foto: imago images/PA Images

Die britischen Royals pflegen ihre Social-Media-Kanäle. Umso bemerkenswerter ist, dass sie zum zweiten Hochzeitstag von Meghan und Harry schwiegen.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben ihren zweiten Hochzeitstag am gestrigen 19. Mai angeblich sehr ruhig verbracht. Das Paar wollte sich eine schöne Zeit mit Söhnchen Archie (1) machen, und hat offenbar sichergestellt, dass keine beruflichen Anrufe stören, wie Royal-Biograf Omid Scobie bei "harpersbazaar.com" unter Berufung auf einen Insider berichtet. Die kleine Familie soll sich gerade in einem großen Anwesen in Beverly Hills eingemietet haben, das Schauspieler Tyler Perry (50) gehört.

Hier können Sie "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" von Omid Scobie vorbestellen

Während zahlreiche Royal-Fans die sozialen Medien nutzten, um Harry und Meghan zu gratulieren, kamen von der royalen Verwandtschaft keine öffentlichen Glückwünsche. Im vergangenen Jahr war laut britischen Medien auf dem offiziellen Account der Royal Family am 19. Mai noch zu lesen: "Wir wünschen dem Herzog und der Herzogin von Sussex einen sehr glücklichen Hochzeitstag." In diesem Jahr gab es weder im Namen von Queen Elizabeth II. (94), noch auf dem Account des Kensington Palasts von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) ein Statement. Auch Prinz Charles (71) und Camilla (72) gratulierten nicht via Social Media.

Neues Leben in Kalifornien

Mit dem 1. April 2020 haben Harry und Meghan ihre Verpflichtungen als Senior Royals gegenüber der britischen Königsfamilie beendet. Bereits Anfang des Jahres hatten sie erklärt, dass sie "finanziell unabhängig" vom Palast werden wollen und ihre Zeit künftig zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen werden. Seit dem Frühjahr lebt die junge Familie in Meghans Heimat Kalifornien.