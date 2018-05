Harry und Meghan So läuft die royale Traumhochzeit

Von Simone Höhn 07. Mai 2018 - 14:52 Uhr

Noch knapp zwei Wochen bis zur „Big fat British Wedding“: wer kommt alles, was zieht man an, wie läuft die Party ab? Fragen und Antworten rund um Harry’s und Meghans großen Tag am 19. Mai.





Stuttgart/London - Die Royalfans stehen in den Startlöchern: am 19. Mai schaut die Welt nach Windsor, wo sich Prinz Harry und seine Verlobte, die US-Schauspielerin Meghan Markle, das Ja-Wort geben. Wir haben die wichtigsten Fakten mit Unterstützung der Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow zusammen gestellt.

An welchem Schauplatz findet die Hochzeit statt?

Während sich Prinz William und Herzogin Kate 2011 in der Westminster Abbey in London das Ja-Wort gaben, zelebrieren Harry und Meghan ihre Hochzeit in Windsor, einer kleinen Stadt südwestlich von London (34 Kilometer entfernt) in der gerade einmal 32 000 Einwohner leben. In der Nähe befindet sich das Eton College, welches Prinz Harry als Teenager besuchte. „Der Ort ist kleiner und intimer, was auch unter dem Sicherheitsaspekt eine Rolle spielt“, sagt die TV-Königshausexpertin Leontine von Schmettow. „Die kleine Stadt kann man komplett abriegeln und es wird niemand rein kommen, der vorher nicht durchgecheckt wurde.“ Schließlich herrsche am 19. Mai zweithöchste Sicherheitsstufe in Großbritannien. Das bedeutet, dass ein Terroranschlag ziemlich wahrscheinlich sein könnte. „Das muss gar nicht in Windsor sein, es könnte auch zeitgleich etwas in London passieren, was wir nicht hoffen wollen. Aber die Polizei wird natürlich verstärkt in Windsor präsent sein.“ Die Kosten für die Sicherheitskräfte belaufen sich angeblich auf 30 Millionen Pfund (circa 34 Millionen Euro).

Wie und wo läuft die Zeremonie?

Um 13 Uhr (deutscher Zeit) werden sich Harry und Meghan in der St. George’s Chapel im Schloss Windsor – übrigens laut Royal-Expertin Leontine von Schmettow das Lieblingssschloss der Queen – das Ja-Wort geben. Die spätgotische Kapelle aus dem 15. Jahrhundert liegt innerhalb der Burgmauern im Unteren Hof von Schloss Windsor. Die Zeremonie werden Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, und David Conner, Dekan von Windsor, leiten. Für Prinz Harry hat die Kapelle eine besondere Bedeutung: 1984 wurde er dort getauft. Prinz William wird Harrys Trauzeuge sein, im englischen Königshaus nennt man das „Best Man“. Meghan Markles Trauzeugin könnte laut Leontine von Schmettow ihre enge Freundin, die kanadische Stylistin Jessica Mulroney, sein. Meghan wird von ihrem Vater Thomas zum Altar geführt und nach der Trauung von einer Gruppe Blumenkindern begleitet werden. Ab 14 (deutscher Zeit) Uhr zeigt sich das Brautpaar den Fans. Sofern das Wetter mitspielt, wird das Paar mit einer offenen Ascot-Landau-Kutsche durch die Straßen von Windsor fahren. Falls es regnen sollte, steht die geschlossene Scottish-State-Kutsche bereit.

Wer darf alles zuschauen?

2640 „normalsterbliche“ Bürgerinnen und Bürger haben Harry und Meghan eingeladen, darunter Vertreter verschiedener Wohltätigkeitsorganisationen, Schüler aus lokalen Schulen sowie Angestellte von Windsor Castle und anderen königlichen Haushalten. Diese „Zivilisten“ werden allerdings nur in den Vorhof der Kapelle, also in die Umfriedung des Schlosses, vorgelassen. Laut Leontine von Schmettow ist es inzwischen üblicher Brauch, Menschen aus dem öffentlichen Leben zu königlichen Hochzeiten einzuladen.