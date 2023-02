1 Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in Montecito eine prominente Nachbarschaft. Foto: imago images/Future Image

Nach den Schlagzeilen um "Spare" sind Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals wieder zusammen gesichtet worden. Die beiden waren Gäste bei der Erneuerung des Ehegelübdes von Ellen DeGeneres und Portia de Rossi.















Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wurden erstmals nach der Veröffentlichung von Harrys umstrittenen Memoiren "Reserve" (Originaltitel "Spare") wieder gemeinsam gesehen. Die beiden waren bei der Feier von Portia de Rossis 50. Geburtstag anwesend, die später überraschend zu einer Hochzeitszeremonie mutierte, bei der sie und Ehefrau Ellen DeGeneres (65) ihr Ehegelübde erneuert haben.

Harry und Meghan, die in der direkten Nachbarschaft von der bekannten Talkmasterin und ihrer Partnerin in Montecito, Kalifornien, leben, sind laut "DailyMail" in dem Video zu sehen, das auf dem YouTube-Kanal "TheEllenShow" veröffentlicht wurde und die Zeremonie zeigt. Kris Jenner (67), ebenfalls eine jahrelange Freundin von DeGeneres und de Rossi, traute die beiden, die seit 2008 offiziell verheiratet sind. Anschließend applaudierten die anwesenden Gäste, unter denen sich neben Harry und Meghan auch Stars wie Gwyneth Paltrow (50), Jennifer Aniston (53), Courteney Cox (58), Katy Perry (38) und Orlando Bloom (46) befanden.

Ellen DeGeneres kennt Harry und Meghan seit Jahren

Ellen DeGeneres hat sich bereits vor ein paar Jahren als Fan von Herzogin Meghan und Prinz Harry geoutet. 2019 traf sie die beiden sogar privat in London und lernte ihren Sohn Archie (3) kennen. Im November 2021 hatte Meghan einen überraschenden Auftritt in der Show der US-Talkmasterin.

Meghan nach Schlagzeilen um "Reserve" untergetaucht?

Nachdem Prinz Harry Anfang Januar seine Autobiografie "Reserve" veröffentlich hat, folgte für den Sohn von König Charles III. (74) eine Negativschlagzeile nach der anderen. In dem umstrittenen Buch schreibt er über seine Ansichten über das britische Königshaus, seinen Lebensweg und seine Rolle als Ersatz-Thronfolger. Die britischen Royals kommen darin nicht gut weg.

Während Harry sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung mehrere TV-Interviews gab, war von seiner Frau Meghan seither nichts mehr zu hören. Mehreren Medienberichten zufolge soll sie sich von Harrys Autobiografie distanzieren.