Harry und Meghan in Australien Royales Paar barfuß an Australiens bekanntestem Strand

Von red/dpa 19. Oktober 2018 - 08:06 Uhr

Harry und Meghan haben auf ihrer großen Pazifik-Tour Halt am Bondi-Beach gemacht. Am bekanntesten Strand Australiens trafen die beiden eine Surfergruppe.





7 Bilder ansehen

Sydney - Auf ihrer großen Pazifik-Tour haben Prinz Harry und seine schwangere Frau Meghan am Donnerstag in Sydney einen Abstecher zum Bondi Beach gemacht, dem bekanntesten Strand Australiens. Dem Anlass angemessen waren die beiden barfuß unterwegs. Sie setzten sich auch zu einigen Surfern in den Sand. Dabei waren Mitglieder einer Gruppe namens One Wave (Eine Welle), die sich um Menschen mit psychischen Problemen kümmert. Zudem nutzten Hunderte Schaulustige die Gelegenheit, um einen Blick auf das Paar zu werfen.

Mehr zum Thema

Die Herzogin und der Herzog von Sussex sind noch bis Ende Oktober auf einer Pazifik-Reise, ihrer ersten großen offiziellen Auslandstour. Weitere Stationen sind die Fidschi-Inseln, die Tonga-Inseln und Neuseeland. Zu Beginn hatten Meghan (37) und Harry (34) mit der Nachricht für Schlagzeilen gesorgt, dass sie nächstes Jahr ihr erstes Kind erwarten.