Harry und Meghan in Australien Für Prinz Harry geht es auf die Sydney Harbour Bridge

19. Oktober 2018

Schwindelfrei scheint Prinz Harry zu sein: Während seiner Australien-Reise klettert der britische Royal auf die Stahlbrücke und hisst eine Flagge der von ihm gegründeten Invictus Games. Die schwangere Herzogin Meghan blieb lieber am Boden.





Sydney - Der britische Prinz Harry hat auf der Sydney Harbour Bridge eine Flagge für das von ihm gegründete Sportereignis Invictus Games aufgezogen. Dass Harrys Frau Meghan nicht vorhatte, mit ihrem Mann am Freitag auf die Stahlbrücke in Sydney zu klettern, hatte zu Spekulationen beigetragen, sie sei schwanger. Die Schwangerschaft wurde am Montag bestätigt.

Die Invictus Games starten am Samstag. Die Sportveranstaltung, die Harry 2014 gründete, steht im Mittelpunkt der derzeitigen Reise des Prinzen durch Australien und den Südpazifik. Die Invictus Games geben kranken und verwundeten Militärangehörigen und Veteranen die Möglichkeit, an Sportwettbewerben teilzunehmen.

Harry und Meghan sind noch bis Ende Oktober unterwegs

Am Donnerstag machten die beiden einen Abstecher zum Bondi Beach, dem bekanntesten Strand Australiens. Dem Anlass angemessen waren sie barfuß unterwegs. Sie setzten sich auch zu einigen Surfern in den Sand.

Die Herzogin und der Herzog von Sussex sind noch bis Ende Oktober auf einer Pazifik-Reise, ihrer ersten großen offiziellen Auslandstour. Weitere Stationen sind die Fidschi-Inseln, die Tonga-Inseln und Neuseeland. Zu Beginn hatten Meghan (37) und Harry (34) mit der Nachricht für Schlagzeilen gesorgt, dass sie nächstes Jahr ihr erstes Kind erwarten.