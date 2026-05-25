Harry Styles hat bei einem Konzert über den Verlust von Freunden gesprochen. Die Worte des Ex-"One Direction"-Stars könnten als Anspielung auf Liam Paynes Tod verstanden werden.
Harry Styles (32) ist bei einem Konzert in Amsterdam überraschend persönlich geworden. Der Sänger pausierte laut des britischen "Mirror" seine Show kurzzeitig, um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. "Es sind wunderbare Dinge passiert, aber es gab auch schwierige Zeiten; ich habe in den letzten Jahren einige Freunde verloren", sagte er demnach. Durch all die positiven und negativen Erlebnisse habe er erkannt, "was das Leben sein könnte".