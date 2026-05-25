Harry Styles hat bei einem Konzert über den Verlust von Freunden gesprochen. Die Worte des Ex-"One Direction"-Stars könnten als Anspielung auf Liam Paynes Tod verstanden werden.

Harry Styles (32) ist bei einem Konzert in Amsterdam überraschend persönlich geworden. Der Sänger pausierte laut des britischen "Mirror" seine Show kurzzeitig, um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. "Es sind wunderbare Dinge passiert, aber es gab auch schwierige Zeiten; ich habe in den letzten Jahren einige Freunde verloren", sagte er demnach. Durch all die positiven und negativen Erlebnisse habe er erkannt, "was das Leben sein könnte".

Er verlor Liam Payne im Oktober 2024 Wen genau Styles mit seinen Worten meinte, sagte er nicht ausdrücklich. Doch ein Verlust liegt auf der Hand: Sein ehemaliger "One Direction"-Bandkollege und Freund Liam Payne starb am 16. Oktober 2024 mit nur 31 Jahren in Buenos Aires, Argentinien. Der Musiker war vom Balkon eines Hotels im dritten Stock gestürzt.

Kurz nach seinem Tod hatte die ehemalige Boyband erklärt, zunächst "den Verlust unseres Bruders" verarbeiten zu müssen. Harry Styles verabschiedete sich wenig später in einem eigenen Instagram-Post von Payne und schrieb etwa: "Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten Jahren meines Lebens gehören."

So will er seinen verstorbenen Freund ehren

Lange sprach Styles nicht ausführlicher über den Verlust. Erst im März 2026 äußerte er sich erstmals im Gespräch mit Zane Lowe (52) öffentlich dazu. Besonders schwierig sei für ihn der öffentliche Umgang mit seiner Trauer gewesen. Es habe sich seltsam angefühlt, dass "andere Menschen gewissermaßen einen Teil deiner Trauer für sich beanspruchen". Zeitweise habe er das Gefühl gehabt, seine Gefühle erklären oder sichtbar machen zu müssen, damit niemand an seiner Trauer zweifelt.

Den verstorbenen Musiker würdigte er als Menschen "mit dem gütigsten Herzen, der einfach nur großartig sein wollte". Paynes Tod habe ihn dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie er sein eigenes Leben verbringen wolle. "Und ich glaube, die beste Art, seine verstorbenen Freunde zu ehren, ist, sein Leben in vollen Zügen zu leben", resümierte Styles.

Harry Styles und Liam Payne sowie ihre einstigen Bandkollegen Niall Horan, Zayn Malik und Louis Tomlinson lernten sich 2010 bei der Castingshow "The X Factor", aus der One Direction hervorging, kennen. 2015 verließ Malik die Gruppe, bevor diese wenige Monate später eine Pause auf unbestimmte Zeit verkündete.