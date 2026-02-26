Harry Styles: Darum musste er bei der Beerdigung seiner Oma lachen

Ein Moment, der dem Sänger in Erinnerung blieb: Harry Styles musste bei der Beerdigung seiner Großmutter lachen. Der Grund war ein bestimmter Song.

Harry Styles (32) hat bei der Beerdigung seiner Großmutter zu lachen angefangen, dafür hatte der Sänger aber einen bestimmten Grund. Der Grammy-Gewinner wurde in Brittany Broskis Show "Royal Court" auf seinen Song "Music for a Sushi Restaurant" angesprochen. Die Gastgeberin fragte ihn daraufhin, welche anderen Orte seiner Meinung nach ebenfalls einen Song verdienen würden.

Seine überraschende Antwort: das Krematorium. "Ich mag Songs zu Feuerbestattungen wirklich sehr", sagte Harry Styles, und erklärte im Anschluss, woher das kommt. "Ich erinnere mich, dass ich bei der Beerdigung meiner Großmutter war." Und als der Sarg auf dem Band befördert wurde, sei "The Long and Winding Road" (in Anspielung auf den Song der Beatles, zu Deutsch etwa: "Der lange und kurvenreiche Weg") gespielt worden, "und das brachte mich zum Lachen", erinnerte sich der britische Star. "Es fühlt sich so unpassend an", fügte Styles hinzu. "Und dann fing ich einfach an, über unangemessene Lieder für eine Einäscherung nachzudenken. ... Und da ging es los."

Sein neues Album kommt im März

Harry Styles war in der Show, um für sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" zu werben, das am 6. März erscheinen wird. Der Sänger erzählte Brittany Broski, dass er "so viel Spaß" bei den Aufnahmen dafür gehabt habe. Zuvor hatte der 32-Jährige bereits verraten, dass der Titel seines vierten Studioalbums "wie ein Lebensmotto" sei.

"Mit Liebe zu leben und sich mit Liebe durchs Leben zu bewegen und ab und zu eine Pause einzulegen, um Spaß zu haben, ist meiner Meinung nach eine wirklich gute Art, sein Leben anzugehen", erklärte er. "Das habe ich in den letzten Jahren so empfunden, und es hat zu positiven Veränderungen in meinem Leben geführt."

Nach der Album-Veröffentlichung startet der ehemalige One-Direction-Star im Mai zu seiner "Together, Together"-Tour in Amsterdam, die ihn rund um den Globus führen wird.