Harry Styles: Darum musste er bei der Beerdigung seiner Oma lachen

Ein Moment, der dem Sänger in Erinnerung blieb: Harry Styles musste bei der Beerdigung seiner Großmutter lachen. Der Grund war ein bestimmter Song.
Harry Styles (32) hat bei der Beerdigung seiner Großmutter zu lachen angefangen, dafür hatte der Sänger aber einen bestimmten Grund. Der Grammy-Gewinner wurde in Brittany Broskis Show "Royal Court" auf seinen Song "Music for a Sushi Restaurant" angesprochen. Die Gastgeberin fragte ihn daraufhin, welche anderen Orte seiner Meinung nach ebenfalls einen Song verdienen würden.