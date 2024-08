Harry setzt sich durch: Keine Netflix-Auftritte für Archie und Lili

1 Prinz Harry und Herzogin Meghan haben eine wichtige Entscheidung über die Privatsphäre ihrer Kinder getroffen. Foto: imago images/ZUMA Press Wire/Amy Katz

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren sich offenbar uneins, was die Privatsphäre ihrer Kinder angeht. Er soll sich jedoch in einer wichtigen Entscheidung nun durchgesetzt haben.











Mit zwei neuen Netflix-Shows wollen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) einen Einblick in ihr Privatleben gewähren. Wie die britische Zeitung "The Sun on Sunday" berichtet, laufen die Dreharbeiten zu Harrys Dokuserie über Polo und Meghans Kochsendung bereits. Aber ganz so privat, wie viele Fans gehofft haben, wird es dabei offenbar doch nicht.