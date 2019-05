FSV 08 Bissingen gegen Stuttgarter Kickers Liveticker: Die Blauen schaffen den Sprung in die Aufstiegsrunde

Die Stuttgarter Kickers haben sich am Vatertag für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde qualifiziert. In Großaspach gelang der Mannschaft ein 4:3-Sieg gegen den FSV 08 Bissingen. Den Liveticker gibt es hier zum Nachlesen.