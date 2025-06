Harry Potter: Tom Felton wieder als Draco Malfoy am Broadway

1 Wird wieder zu Draco Malfoy: Tom Felton. Foto: imago images/UPI Photo/RUNE HELLESTAD

Nach 14 Jahren schlüpft Tom Felton wieder in die Rolle des Draco Malfoy. Der 37-Jährige wird ab November in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway zu sehen sein - als erster Originaldarsteller aus den Filmen.











"Harry Potter"-Star Tom Felton (37) ist sich nicht sicher, ob er träumt. 14 Jahre, nachdem er die Rolle des Draco Malfoy zum letzten Mal in einem "Harry Potter"-Film verkörpert hat, kehrt der Schauspieler zu seinem berühmtesten Charakter zurück. Ab dem 11. November wird er für 19 Wochen in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway auf der Bühne stehen. Das gab Felton bei einem Auftritt in der "Today Show" von NBC bekannt. Er ist damit der erste Originaldarsteller der Filmreihe, der in der beliebten Bühnenfassung auftritt, die die Geschichte der bekannten Figuren fortsetzt.