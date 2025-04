Harry Potter-Star: Rupert Grint ist offenbar erneut Vater geworden

Vaterfreuden bei "Ron Weasley". Rupert Grint, der beliebte Star der "Harry Potter"-Filme, ist offenbar erneut Vater geworden. Das legen Aufnahmen nahe, die die britische "The Sun" veröffentlicht hat. Sie zeigen Grint und seine langjährige Partnerin, die Schauspielerin Georgia Groome, auf den Straßen Londons. In den Armen halten beide liebevoll ein winzig kleines Neugeborenes.

Rupert Grint verkündete Geburt seines ersten Kindes auf Instagram

Schon im Jahr 2020 begrüßte das Paar Tochter Wednesday auf der Welt. Damals legte sich Grint eigens zur Verkündung der freudigen Neuigkeit einen Instagram-Account zu - und schaffte es innerhalb weniger Stunden auf eine Million Followerinnen und Follower.

Zu seinem aller Wahrscheinlichkeit nach zweiten Kind hat sich Grint in dem sozialen Netzwerk bislang noch nicht geäußert. Auch Name, Geschlecht oder Geburtsdatum des Babys sind gegenwärtig unbekannt.

"Ich liebe es absolut, Vater zu sein"

Die Bilder, die "The Sun" vorliegen, zeigen den ehemaligen Darsteller von Ron Weasley von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Bei einem Familienspaziergang drückt er den Neuankömmling lächelnd an seine Brust. Die frischgebackene Mutter Georgia drückte dem Kleinen einen liebevollen Kuss auf den Kopf.

"Hey Instagram... nur zehn Jahre zu spät, aber hier bin ich. Grint auf Gram! Hier möchte ich euch allen Wednesday G. Grint vorstellen", schrieb Grint 2020 zu seiner Instagram-Premiere. Damals hielt er Tochter Wednesday liebevoll im Arm. Mittlerweile folgen ihm in dem sozialen Netzwerk über fünf Millionen Menschen.

Zur Vaterschaft hat sich Grint im Lauf der Jahre selten geäußert. Im Jahr 2021 verriet er "Entertainment Tonight" jedoch: "Es ist großartig. Ich liebe es absolut, Vater zu sein. Es ist einfach das Beste."