Harry Potter-Serie: Schauspieler für Malfoys, Dursleys, Fudge und Co. bekannt

Das Ensemble der "Harry Potter"-Serie nimmt weiter Gestalt an. Während die Dreharbeiten bereits begonnen haben, gab der US-Sender HBO via Instagram gerade die nächste Fuhre von Schauspielern bekannt. Unter den neuen Namen finden sich unter anderem die Darsteller von Draco und Lucius Malfoy - erbitterte Rivalen des titelgebenden Zauberlehrlings.

Johnny Flynn (42) wird Lucius Malfoy verkörpern, den Vertrauten von Oberschurke Voldemort. Der britische Sänger und Schauspieler machte sich unter anderem als Dickie Greenleaf in der Netflix-Serie "Ripley" einen Namen. In den "Harry Potter"-Filmen gab "White Lotus"-Star Jason Isaacs (62) den bösen Zauberer.

Lesen Sie auch

Lucius' Sohn Draco wird Lox Pratt spielen. Der Jungdarsteller ist noch ein eher unbeschriebenes Blatt, war bisher nur in der Serie "Lord of the Flies" zu sehen. In den Kinoadaptionen verkörperte Tom Felton (37) Harrys Schulrivalen. Felton kehrt bald auf der Bühne in seine bekannteste Rolle zurück. Er wird am Broadway den gealterten Draco in "Harry Potter und das verwunschene Kind" darstellen.

Darsteller für Dursleys und Molly Weasley stehen fest

Neben den Malfoys haben die Serienmacher auch die Dursleys besetzt. Bei dem lieblosen Ehepaar wächst Harry Potter auf, bevor er seine Fähigkeiten als Zauberer entdeckt. Bel Powley (33) spielt Petunia Dursley, Daniel Rigby (42) ihren Mann Vernon.

Auch eine durchgehend positive Figur hat eine Darstellerin gefunden. Katherine Parkinson (47, "The IT Crowd") wird Molly Weasley spielen, die Mutter von Harrys bestem Freund Ron. Bertie Carvel (47) wird den Zaubereiminister Cornelius Fudge verkörpern. In "The Crown" spielte er schon einen realen Politiker: Tony Blair.

Außerdem verkündete HBO weitere Jungdarsteller für Nebenrollen: Leo Earley als Seamus Finnigan, Alessia Leoni als Parvati Patil, und Sienna Moosah als Lavender Brown.

Bereits früh fest standen etwa John Lithgow (79) als Schulleiter Dumbledore, Janet McTeer (63) als Professor Minerva McGonagall oder Komiker Nick Frost (53) als Wildhüter Hagrid.

Später kamen die Darsteller der jungen Hauptfiguren dazu: Dominic McLaughlin als Titelheld Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley.