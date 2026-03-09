Harry Potter-Serie: Angebliches Mobbing-Problem am Set

Ausgerechnet am Set der mit Spannung erwarteten "Harry Potter"-Serie soll es Mobbing-Vorfälle gegeben haben - auch unter Minderjährigen. Jetzt soll das Problem aus der Welt geschafft werden.
Am Set der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO häufen sich einem Bericht zufolge ernste Vorwürfe. Sowohl unter Erwachsenen als auch unter minderjährigen Darstellerinnen und Darstellern soll es zu Mobbing-Vorfällen gekommen sein. Laut eines Berichts der britischen "The Sun" wurden konkrete Anschuldigungen bereits an die Produktionsleitung herangetragen. Besonders brisant: Zwei zwölfjährige Komparsen sollen auf dem Studiogelände handgreiflich aneinandergeraten sein. Einer von ihnen habe einem Insider zufolge den anderen mit den Worten bedroht: "Ich werde dich nach Ende der Dreharbeiten erwischen."