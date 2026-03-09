Harry Potter-Serie: Angebliches Mobbing-Problem am Set

Ausgerechnet am Set der mit Spannung erwarteten "Harry Potter"-Serie soll es Mobbing-Vorfälle gegeben haben - auch unter Minderjährigen. Jetzt soll das Problem aus der Welt geschafft werden.

Am Set der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO häufen sich einem Bericht zufolge ernste Vorwürfe. Sowohl unter Erwachsenen als auch unter minderjährigen Darstellerinnen und Darstellern soll es zu Mobbing-Vorfällen gekommen sein. Laut eines Berichts der britischen "The Sun" wurden konkrete Anschuldigungen bereits an die Produktionsleitung herangetragen. Besonders brisant: Zwei zwölfjährige Komparsen sollen auf dem Studiogelände handgreiflich aneinandergeraten sein. Einer von ihnen habe einem Insider zufolge den anderen mit den Worten bedroht: "Ich werde dich nach Ende der Dreharbeiten erwischen."

Klare Konsequenzen angekündigt "Es sind immer viele junge Menschen am Set, und nicht alle kommen miteinander aus", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Produktionsumfeld. Nun hätten die Verantwortlichen das "alarmierende Problem" erkannt und würden versuchen, "alle schwarzen Schafe unter den Darstellern und Mitarbeitern" loszuwerden.

Es seien Verhaltensregeln festgelegt worden. Jeder, der wegen Mobbing gemeldet wird, wird laut der Insider-Quellen in Zukunft sofort entlassen - "egal wie berühmt er oder sie auch sein mag". Weiter verrieten die der Produktion nahestehenden Quellen: "Die Dreharbeiten werden acht Jahre dauern, und die Verantwortlichen bestehen darauf, dass jedes unangemessene Verhalten im Keim erstickt werden muss."

"Harry Potter"-Serie soll 2027 erscheinen

Das Serien-Großprojekt von HBO entsteht in den legendären Leavesden Studios bei London, wo auch schon die "Harry Potter"-Kinofilme gedreht wurden. Auch eine Schule wurde hier eigens für die Dauer der Produktion errichtet, um die Schulbildung der zahlreichen jüngeren Darsteller während der Dreharbeiten sicherzustellen.

Die erste Staffel der HBO-Produktion soll Anfang 2027 veröffentlicht werden. Die Hauptrolle des jungen Zauberers Harry übernimmt Dominic McLaughlin, der damit in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe (36) antritt. John Lithgow (80) spielt Albus Dumbledore, Nick Frost (53) verkörpert Fan-Liebling Hagrid.