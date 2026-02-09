Harry Potter: Schon jetzt riesige Erwartungen an neue Serie

Gut ein Jahr vor dem Start schürt Warner Bros. Discovery die Erwartungen an die kommende "Harry Potter"-Serie. Ob man sich damit wohl einen Gefallen tut?
Klar, das "Harry Potter"-Universum ist äußerst beliebt. Fans sind seit geraumer Zeit gespannt auf eine neue Serie, die voraussichtlich 2027 erscheinen wird. Bei Warner Bros. Discovery zeigt man sich äußerst selbstbewusst und schürt die Erwartungen bereits so sehr, dass viele Serienliebhaber im kommenden Jahr womöglich enttäuscht werden könnten, wenn die Folgen dann beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sind.