Harry Potter: Schon jetzt riesige Erwartungen an neue Serie

Gut ein Jahr vor dem Start schürt Warner Bros. Discovery die Erwartungen an die kommende "Harry Potter"-Serie. Ob man sich damit wohl einen Gefallen tut?

Klar, das "Harry Potter"-Universum ist äußerst beliebt. Fans sind seit geraumer Zeit gespannt auf eine neue Serie, die voraussichtlich 2027 erscheinen wird. Bei Warner Bros. Discovery zeigt man sich äußerst selbstbewusst und schürt die Erwartungen bereits so sehr, dass viele Serienliebhaber im kommenden Jahr womöglich enttäuscht werden könnten, wenn die Folgen dann beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sind.

Als "Streaming-Event des Jahrzehnts" beworben JB Perrette, Global-Streaming- und Games-Chef bei Warner Bros. Discovery, ist sich laut übereinstimmender Berichte von US-Branchenmedien sicher, dass die Veröffentlichung der Serie "das Streaming-Event des Jahrzehnts" wird, auch "in der Geschichte von HBO Max und wohl im Streaming" an sich. Hehre Ziele, die man sich da setzt. Aufgrund der Popularität der "Harry Potter"-Welt steht zumindest ohne große Frage fest, dass es eine der meisterwarteten Serien des Jahres sein wird.

Erstmals 2023 war bekannt geworden, dass eine "Harry Potter"-Serie erscheinen soll. In der neuen Adaption der Werke der seit mehreren Jahren umstrittenen britischen Autorin J. K. Rowling (60) werden nicht die alten Stars aus den Filmen im Vordergrund stehen. Stattdessen wurden im Mai 2025 mit Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton neue Kids als Harry, Ron und Hermine vorgestellt. Daneben werden unter anderem John Lithgow (80) als Dumbledore und Nick Frost (53) als Hagrid zu sehen sein.

"Harry Potter"-Serie soll Anfang 2027 kommen

Nach aktuellem Stand wird die "Harry Potter"-Serie in den ersten Monaten des neuen Jahres erscheinen. HBO- und Max-Content-Boss Casey Bloys bestätigte dem Branchenportal "Deadline" noch vor wenigen Tagen: "Nun, wir haben bisher 2027 gesagt. Um es etwas genauer zu formulieren, würde ich sagen, Anfang 2027. Und jetzt werden Sie fragen, ob das Januar, Februar, März oder April bedeutet - das sind wir noch nicht bereit, zu sagen. Ich sage einfach Anfang 2027."