Harry Potter-Hörbücher: Kit Harington und Keira Knightley dabei

Für eine neue Hörbuchfassung der "Harry Potter"-Romane sind "Game of Thrones"-Star Kit Harington und die aus "Fluch der Karibik" bekannte Keira Knightley als Sprecher bestätigt worden. Ab November können Fans sie hören.
Gleich auf zwei neue, hochkarätige "Harry Potter"-Projekte können sich Fans von Harry, Hermine, Ron und Co. in Zukunft freuen. Neben der geplanten Fernsehserie von HBO, die 2027 starten soll, werden auch die sieben "Harry Potter"-Romane von J. K. Rowling (60) im englischen Original neu vertont - als Hörspiel mit über 200 Sprecherinnen und Sprechern, neuer Musik und Soundeffekten. Und auch der Sprach-Cast der Audible-Hörbuchreihe wächst und wächst und liest sich wie ein Who's who Hollywoods.