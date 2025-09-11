Harry Potter-Hörbücher: Kit Harington und Keira Knightley dabei

Für eine neue Hörbuchfassung der "Harry Potter"-Romane sind "Game of Thrones"-Star Kit Harington und die aus "Fluch der Karibik" bekannte Keira Knightley als Sprecher bestätigt worden. Ab November können Fans sie hören.

Gleich auf zwei neue, hochkarätige "Harry Potter"-Projekte können sich Fans von Harry, Hermine, Ron und Co. in Zukunft freuen. Neben der geplanten Fernsehserie von HBO, die 2027 starten soll, werden auch die sieben "Harry Potter"-Romane von J. K. Rowling (60) im englischen Original neu vertont - als Hörspiel mit über 200 Sprecherinnen und Sprechern, neuer Musik und Soundeffekten. Und auch der Sprach-Cast der Audible-Hörbuchreihe wächst und wächst und liest sich wie ein Who's who Hollywoods.

"Game of Thrones"-Star Kit Harington und Keira Knightley als Sprecher bestätigt Neu bestätigt für die "Harry Potter"-Hörbücher sind "Game of Thrones"-Star Kit Harington als Professor Lockhart, "Fluch der Karibik"-Star Keira Knightley als Professorin Umbridge, der schottische Mime James McAvoy ("Split") als Auror Alastor "Mad-Eye" Moody sowie Simon Pegg ("Mission: Impossible") als Arthur Weasley.

Außerdem zum illustren Cast gehören Leo Woodall ("The White Lotus") als Bill Weasley, Ruth Wilson ("The Affair") als Bellatrix Lestrange und Iwan Rheon ("Game of Thrones") als Professor Lupin - neben einigen anderen.

Hermine-Darstellerin spricht auch Hermine ein

Sprecher James McAvoy sagte in einem Statement: "Ich bin total begeistert, den entschlossenen Mad-Eye Moody in diesen dynamischen Hörbuchausgaben von Pottermore und Audible zum Leben zu erwecken. Er ist ein vielschichtiger Charakter, der ständig zwischen kampferprobter Intensität und unerwarteten Momenten der Weisheit wechselt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, seine beeindruckende Präsenz einzufangen."

Schon vor einigen Wochen wurde einige weitere große Stars für die "Harry Potter"-Hörbücher bekannt gegeben. So leiht etwa "Dr. House"-Star Hugh Laurie dem Schulleiter Albus Dumbledore seine Stimme. Der unter anderem aus "Succession" bekannte Matthew Macfadyen wird den Oberschurken Lord Voldemort übernehmen. Riz Ahmed wird Severus Snape sprechen, "The Good Fight"-Star Cush Jumbo fungiert als Erzählerin.

Die Hauptfiguren Harry, Ron und Hermine werden in den ersten drei Büchern von Frankie Treadaway, Max Lester und Arabella Stanton eingesprochen. Später übernehmen Jaxon Knopf, Rhys Mulligan und Nina Barker-Francis die dann älteren Charaktere. Besonders Stanton dürfte für "Harry Potter"-Fans von Interesse sein, spielt sie doch auch in der kommenden HBO-Serie Hermine.

Das erste Audiobook zu "Harry Potter und der Stein der Weisen" soll am 4. November dieses Jahres bei Audible erscheinen. Danach soll monatlich bis zum 12. Mai 2026 ein neuer Band folgen.